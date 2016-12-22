Митинг у КГГА против строительства на Андреевском спуске

Несколько десятков киевлян утром в четверг вышли к зданию Киевской мэрии на митинг протеста против строительства, уродующего, по их словам, Андреевский спуск. Активисты потребовали не принимать в эксплуатацию здание нового театра (Театр на Подоле), прекратить реконструкцию ряда других объектов и провести общественные слушания.

"Этот театр действительно напоминает какой-то крематорий… Может быть, это уместно смотрелось бы где-то среди современных высоток, но зачем такое воткнули на Андреевском спуске? Это убивает весь архитектурный ансамбль. Мы требуем не уродовать Андреевский спуск!", — сказал РИА Новости Украина один из участников акции.

Выступавшие на митинге напоминали о необходимости соблюдать законодательство об охране культурного наследия и требовали от правоохранительных органов разобраться, "кто и каким образом изменил проект".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что без учета мнения специалистов и общественности относительно внешнего вида здания столичный Театр на Подоле не будет сдан в в эксплуатацию.