Киевляне требуют "не уродовать Киев и Андреевский спуск"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Несколько десятков киевлян утром в четверг вышли к зданию Киевской мэрии на митинг протеста против строительства, уродующего, по их словам, Андреевский спуск. Активисты потребовали не принимать в эксплуатацию здание нового театра (Театр на Подоле), прекратить реконструкцию ряда других объектов и провести общественные слушания.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг у КГГА против строительства на Андреевском спуске

Реконструкция муниципального театра в историческом центре Киева — на Андреевском спуске — вызвала резонанс среди жителей и гостей столицы. Так, рядом с домами и музеями уникальной архитектуры Андреевского появилось здание, похожее на куб. Меценатом проекта является компания Roshen.

Многие киевляне встретили реконструированный театр в штыки, окрестив здание "крематорием", "черным кубом" и даже "морским контейнером". Правда, у здания нашлись и защитники.

РИА Новости Украина Андрей Лубенкий Митинг у КГГА против строительства на Андреевском спуске

А архитектор Олег Дроздов, признав, что реконструкция проводилась без достаточного информирования общественности, что было ошибкой, все же заявил, что шумиха вокруг театра — "профессиональная манипуляция сознанием".

Защитники исторического облика Андреевского спуска с этим не согласны.

"Этот театр действительно напоминает какой-то крематорий… Может быть, это уместно смотрелось бы где-то среди современных высоток, но зачем такое воткнули на Андреевском спуске? Это убивает весь архитектурный ансамбль. Мы требуем не уродовать Андреевский спуск!", — сказал РИА Новости Украина один из участников акции.

Выступавшие на митинге напоминали о необходимости соблюдать законодательство об охране культурного наследия и требовали от правоохранительных органов разобраться, "кто и каким образом изменил проект".

"Без участия чиновников мэрии этого не могло быть сделано", - отметил один из ораторов. По его словам, реконструированное здание театра нельзя принимать в эксплуатацию до проведения общественных слушаний — "пусть свое слово скажут граждане".

Одна из участниц митинга отметила, что здание театра находится в коммунальной собственности, поэтому "мэр имеет полномочия для прекращения там всякого строительства". Она добавила, что работы необходимо прекратить и на некоторых других объектах — так, "беспокойство вызывает "Замок Ричарда".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что без учета мнения специалистов и общественности относительно внешнего вида здания столичный Театр на Подоле не будет сдан в в эксплуатацию.

По словам мэра, подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания. Кроме того, проект не был представлен общественности для обсуждения.