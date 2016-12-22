Репортажи
RSS

Киевляне требуют "не уродовать Киев и Андреевский спуск"

(обновлено: )221
Митингующие у КГГА напомнили о необходимости соблюдать законодательство об охране исторического наследия и потребовали разобраться, кто и каким образом радикально изменил проект реконструкции Театра на Подоле.
Митинг у КГГА против строительства на Андреевском спуске
РИА Новости Украина Андрей Лубенский

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Несколько десятков киевлян утром в четверг вышли к зданию Киевской мэрии на митинг протеста против строительства, уродующего, по их словам, Андреевский спуск. Активисты потребовали не принимать в эксплуатацию здание нового театра (Театр на Подоле), прекратить реконструкцию ряда других объектов и провести общественные слушания.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский
Митинг у КГГА против строительства на Андреевском спуске

Реконструкция муниципального театра в историческом центре Киева — на Андреевском спуске — вызвала резонанс среди жителей и гостей столицы. Так, рядом с домами и музеями уникальной архитектуры Андреевского появилось здание, похожее на куб. Меценатом проекта является компания Roshen. 

Многие киевляне встретили реконструированный театр в штыки, окрестив здание "крематорием", "черным кубом" и даже "морским контейнером". Правда, у здания нашлись и защитники

РИА Новости Украина Андрей Лубенкий
Митинг у КГГА против строительства на Андреевском спуске

А архитектор Олег Дроздов, признав, что реконструкция проводилась без достаточного информирования общественности, что было ошибкой, все же заявил, что шумиха вокруг театра — "профессиональная манипуляция сознанием".

Новый театр на Подоле с высоты птичьего полета
Канал Alex Kozachenko на Youtube
Новый театр на Подоле с высоты птичьего полета

Защитники исторического облика Андреевского спуска с этим не согласны. 

"Этот театр действительно напоминает какой-то крематорий…  Может быть, это уместно смотрелось бы где-то среди современных высоток, но зачем такое воткнули на Андреевском спуске? Это убивает весь архитектурный ансамбль. Мы требуем не уродовать Андреевский спуск!", — сказал РИА Новости Украина один из участников акции.

Выступавшие на митинге напоминали о необходимости соблюдать законодательство об охране культурного наследия и требовали от правоохранительных органов разобраться, "кто и каким образом изменил проект".

"Без участия чиновников мэрии этого не могло быть сделано", - отметил один из ораторов. По его словам, реконструированное здание театра нельзя принимать в эксплуатацию до проведения общественных слушаний — "пусть свое слово скажут граждане".

Фотожабы на реконструкцию Театра на Подоле
Соцсети
Сеть взорвали фотожабы на реконструкцию Театра на Подоле в Киеве

Одна из участниц митинга отметила, что здание театра находится в коммунальной собственности, поэтому "мэр имеет полномочия для прекращения там всякого строительства". Она добавила, что работы необходимо прекратить и на некоторых других объектах — так, "беспокойство вызывает "Замок Ричарда".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что без учета мнения специалистов и общественности относительно внешнего вида здания столичный Театр на Подоле не будет сдан в в эксплуатацию.

По словам мэра, подрядчик не учел рекомендаций градостроительного совета, которые касались проекта реконструкции фасада здания. Кроме того, проект не был представлен общественности для обсуждения.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Национальный банк Украины
Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
Онищенко: новая партия компромата
"ПриватБанк" - национализация. Последствия
Террор в Европе