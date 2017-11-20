Рекордная смертность в ДТП это 100% вина Кабмина - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Брюсселе предлагают ввести скоростной потолок движения в 30 км/ч. С инициативой выступили несколько членов правительства Брюссельского столичного региона. Они говорят, что так удастся уменьшить количество аварий и сократить выбросы углерода в воздух. А противники инициативы считают, что такое скоростное ограничение негативно скажется на трафике Брюсселя. Сейчас целесообразность этого шага еще обсуждают. К слову, показатель смертности в ДТП в странах ЕС постепенно снижается.

Так, в прошлом году в авариях в ЕС погибли больше 25 тыс человек. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Самый высокий показатель смертности на дорогах во Франции — тут в авариях погибли около 3,5 тысяч людей. Это даже больше, чем в Украине, где в прошлом году на дорогах погибли 3 410 человек.

Меры, которыми повышают безопасность дорог в разных странах, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал председатель правления общественного объединения "Всеукраинское партнерство за безопасность дорожного движения" Михаил Берлин.

Какие ограничения скорости и штрафы действуют в странах ЕС? Можно ли выделить страны, где наиболее жесткие ограничения?

— В странах ЕС выстраивают систему управления скоростью. Вот у нас мы только говорим о скорости — 50, 30 км/ч… а там выстраивается система управления скоростью. И используют как минимум 5-6 инструментов для выстраивания системы. Один из самых основных инструментов, главных инструментов, это зонирование территории города. То есть, в зависимости от интенсивности потока и количества пешеходов определяются разные скорости. Например, возле школ или в местах массового скопления пешеходов скорость не должна превышать 30 километров в час. Это та критическая скорость при столкновении с пешеходами, при которой пешеход остается жив, это экспериментально доказано. Например, возле пешеходных переходов скорость снижают до 50 км/ч. А там, где дороги приспособлены в городах, например, как у нас проспект Победы, там скорость может быть и больше, чем 50 км/ч. Вот это — очень важный инструмент, инструмент зонирования территории города. В зависимости от разных факторов определяют разную скорость. Второй инструмент, очень важный, это инфраструктурные решения. Например, если брать харьковскую трагедию, если бы там было круговое движение, не крестообразное, а круговое движение, вообще не было бы этого ДТП. Это есть такой подход как использование инфраструктурных решений. Третий инструмент важный — это изменение поведения участников дорожного движения, используя правоприменительные моменты. Это сейчас все чаще и чаще говорят об использовании системы видеофиксации. Четвертый инструмент, который применяют, это обучение и информационные кампании, пропагандистские кампании. Вот это все в европейских странах работает в системе. Не говорят только о скорости, а именно о системе управления скоростью. Это — важный момент.

Что касается штрафов и системы наказания, где самые жесткие действуют правила?

— В Китае даже расстреливают.

А ближе к нам?

— Понимаете, у нас же разный уровень доходов. К сожалению, у нас не проводят исследований. Если выстраивается какая-то кампания, например, мы в Украине считаем, или правительство считает, политики считают, что одна из основных причин — это скоростные режимы, неконтролируемые. Хотя мировые эксперты называют пять факторов риска. Это и скорость, и алкоголь, неиспользование ремней безопасности, детских удерживающих устройств, шлемов… и сейчас все больше говорят о мобильных телефонах, которые отвлекают водителей. Это шесть факторов риска. Скорость — это один из основных факторов риска. И если мы начинаем решать вопрос со скоростью, то необходимо делать исследования до того, как мы начали с ней работать. Поработали год, использовали эти разные инструменты, посмотрели, проанализировали, сделали замеры после года. И мы тогда можем подвести итоги. Должна быть системная работа. У нас такой работы системной нет.

Кабмин недавно утвердил предложение МВД относительно безопасности дорожного движения. Там говорится и о видеофиксации, увеличении штрафов, усилении ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии и так далее. Если за это проголосуют, это может улучшить ситуацию?

— В июне этого года Кабмин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения, и сейчас разрабатывается государственная программа повышения безопасности дорожного движения. И она уже, я знаю, практически готова для утверждения. Насколько постановление Кабмина будет влиять на мероприятия в программе — я не понимаю. Получается, программа у нас отдельно разрабатывается, а постановление Кабмина разрабатывается отдельно. И вот что приоритет — непонятно, потому что и то, и то принимает Кабмин. Поэтому разночтения, отсутствие координации — это одна из основных причин. То что принял Кабмин, это правильные сигналы. Я называю это просто сигналы. А дальше надо системно это все выстраивать. К сожалению, у нас такой системной работы нет. Из-за этого все, в общем-то, и происходит, я думаю.

Несколько лет назад была попытка внедрить похожую систему с видеофиксацией, но было большое количество обжалований в судах. Не повторится ли ситуация снова?

— И это может получится. Сейчас на базе Ассоциации безопасности мы создали партнерство и ведем разговоры с юристами, даже с известными юристами в Украине, которые понимают, как это все можно сделать. И они готовы это сделать. Насколько правительство захочет этим воспользоваться — это вопрос. Есть проблемы серьезные в законодательстве и они должны быть решены. Без их решения вряд ли что-то сдвинется с места, тут нужна политическая воля. Вот если она будет, то все будет нормально, все заработает.

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К слову, ежедневно в Украине в ДТП погибают в среднем 12-15 человек. Об этом заявил председатель "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк. А министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства сообщил, что в 2016 году в Украине произошло почти 155 тысяч ДТП, из которых более 25 тысяч — с пострадавшими.