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    Происшествия

    Во Львовской области водитель после ДТП бросил авто на ж/д путях

    (обновлено: )112
    По информации полиции, водитель автомобиля польской регистрации на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и оказался на железнодорожных путях.
    На месте ДТП во Львовской области
    lv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. На железнодорожном переезде в Ходорове Львовской области после аварии водитель бросил автомобиль.

    "Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля «Рено Меган» польской регистрации на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и оказался на железнодорожных путях. После этого неизвестный скрылся, оставив машину на месте происшествия", — сообщает подробности полиция.

    Автомобиль доставлен на штрафплощадку. Полицейские сейчас устанавливают личность водителя и обстоятельства происшествия.

    Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом.

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