Во Львовской области водитель после ДТП бросил авто на ж/д путях

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. На железнодорожном переезде в Ходорове Львовской области после аварии водитель бросил автомобиль.

"Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля «Рено Меган» польской регистрации на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и оказался на железнодорожных путях. После этого неизвестный скрылся, оставив машину на месте происшествия", — сообщает подробности полиция.

Автомобиль доставлен на штрафплощадку. Полицейские сейчас устанавливают личность водителя и обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом.