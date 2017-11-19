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    Происшествия

    В Николаеве 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

    (обновлено: )82
    В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля, а также пятеро пассажиров автомобиля ГАЗель.
    ДТП в Николаеве
    ГУ Нацполиции в Николаевской области

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Корабельном районе Николаева на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Торговой столкнулись автомобиль ВАЗ 2106 и маршрутка ГАЗель Рута, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

    Отмечается, что авария произошла вечером в субботу, 18 ноября, во время ложных погодных условий.

    ГУ Нацполиции в Николаевской области
    ДТП в Николаеве

    "В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены 76-летний водитель и 64-летняя пассажир легкового автомобиля, а также пятеро пассажиров автомобиля ГАЗель Рута", – говорится в сообщении.

    По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

    Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом.

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