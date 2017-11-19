В Николаеве 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

ГУ Нацполиции в Николаевской области

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Корабельном районе Николаева на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Торговой столкнулись автомобиль ВАЗ 2106 и маршрутка ГАЗель Рута, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что авария произошла вечером в субботу, 18 ноября, во время ложных погодных условий.

ГУ Нацполиции в Николаевской области ДТП в Николаеве

"В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены 76-летний водитель и 64-летняя пассажир легкового автомобиля, а также пятеро пассажиров автомобиля ГАЗель Рута", – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом.