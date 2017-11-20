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    Общество

    ДТП в Харькове: Зайцева прошла еще одну экспертизу на наркотики

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (135)

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    На вопрос, будут ли пересматривать результаты экспертизы, которая обнаружила в моче подозреваемой в совершении ДТП опиаты, адвокат сообщила о новой проверке.
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, Елене Зайцевой назначили еще одну экспертизу для выявления наркотических веществ. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Зайцевой Юлию Козырь.

    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео
    ДТП в Харькове: второй подозреваемый называет себя потерпевшим

    На вопрос, будут ли пересматривать результаты экспертизы, которая обнаружила в моче участницы ДТП опиаты, адвокат сообщила о новой проверке.

    "Назначена химическая экспертиза, но результатов нет еще. Когда они будут, это только следователь знает", — сказала Козырь.

    Она добавила, что для этой экспертизы были использованы те же образцы, которые были взяты у Зайцевой в день аварии.

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    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание