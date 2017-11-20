ДТП в Харькове: Зайцева прошла еще одну экспертизу на наркотики

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, Елене Зайцевой назначили еще одну экспертизу для выявления наркотических веществ. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Зайцевой Юлию Козырь.

На вопрос, будут ли пересматривать результаты экспертизы, которая обнаружила в моче участницы ДТП опиаты, адвокат сообщила о новой проверке.

"Назначена химическая экспертиза, но результатов нет еще. Когда они будут, это только следователь знает", — сказала Козырь.

Она добавила, что для этой экспертизы были использованы те же образцы, которые были взяты у Зайцевой в день аварии.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.