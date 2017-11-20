Война Луценко с НАБУ может закончиться развалом страны - Вакаров

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Руководитель департамента НАПК Анна Соломатина, которая на этой неделе сделала громкие разоблачительные заявления о работе этого ведомства, — попросила предоставить ей охрану.

По ее словам, она боится за свою жизнь и не хочет, чтобы на нее каким-то образом давили. Поэтому НАБУ, которое расследует ее заявления, выделило Анне Соломатиной пять человек охраны.

Стоит напомнить, что во вторник, 14 ноября, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и превышении служебных полномочий.

Причины и последствия скандалов в антикоррупционных органах в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

НАБУ зараз проводить розслідування за заявами Ганни Соломатіної? Що саме відбувається в рамках цього розслідування?

— Я уважно відстежую цю ситуацію і знаю її не тільки з ЗМІ, а також із джерел, у мене є багато колег моїх, які працюють і в НАЗК, і в НАБУ, зокрема і колега, який є керівником іншого департаменту НАЗК. Про що свідчать оці всі мої і колеги, і експерти, і знайомі. Мова іде про те, що відбувається справжня війна між двома структурами — між НАБУ та НАЗК. Не тільки, наголошую, серед керівників. Тобто є особисті війни і є війни між структурами. Тобто, я кажу ще раз, на жаль, відбуваються оці війни. Вони ні до чого хорошого не приведуть і не зможуть привести. І суспільство, тобто ми всі, громадяни України, бачимо, що замість того, щоби розслідувалися корупційні справи, замість того, щоби запобігання корупції у нас вийшло на новий рівень, ми бачимо, що ці дві новостворені структури ні до чого хорошого не прийшли, поки що на сьогоднішній час розпочали ці війни — це перше.

Друге — власне кажучи, відбувається війна ще всередині НАЗК, тобто саме Агентство з питань запобігання корупції конфліктують між собою керівники департаментів і члени НАЗК, оскільки, я нагадаю, що це орган у нас колективний, і п'ятеро членів повинні були керувати оцим от новоствореним агентство, оскільки в чому конфлікт, в чому природа конфлікту? Оскільки членами НАЗК, а вже потім і керівниками департаментів були призначені особи, які належали тій чи іншій політичній силі, зокрема чи то Адміністрації президента і безпосередньо Порошенку, чи то уряду, на той час люди, які підпорядковані були Яценюку. І вони конфліктують між собою.

Ви кажете про політичні сили БПП та "Народний фронт"?

— Так. Але там не стільки БПП, "Народний фронт", там персоналії є, бо там є ще люди, але в основному так, для суспільства буде зрозуміло, що БПП і «Народний фронт», вони формували це агентство по своїм квотам. І от тепер, власне кажучи, Соломатіна. Якщо ми говоримо про діюче законодавство і процесуально, з процесуальної точки зору, вже як фахівець скажу, людина, яка попала в таку ситуацію і хоче викрити, тобто вона як викривач діє, вона зголосилася, що не може більше працювати в цій структурі, оскільки на неї чиниться тиск, оскільки перевірка декларацій проходить вибірково, а зокрема вона звинувачувала свого керівника Корчак. І на кінець — я працював в Адміністрації президента України в свій час і опікувався питаннями антикорупційної політики, тому я знаю, що таке керування з боку Адміністрації президента і зокрема антикорупційними органами.

Коли Соломатіна викрила, що посадова особа, головний спеціаліст департаменту стратегічного інформування Адміністрації президента безпосередньо давав їй вказівки, то ви розумієте, під яким це, скажемо, тиском і під яким це ручним управлінням знаходиться весь апарат Агентства з питань запобігання корупції. З одного боку, Корчак, якій даються команди від «Народного фронту», а з іншого боку, головний спеціаліст Адміністрації президента, якому даються команди від БПП. Тобто ми маємо не орган, який незалежний, а він абсолютно залежний орган. І в цій ситуації Соломатіна так виглядає, бо по інакшому не могло бути. Вона звернулась у правоохоронні органи з заявою про те, що які порушення законодавства відбуваються. Якщо ми подивимось КПК і уважно розглянемо цю ситуацію, то Соломатіна є свідком кримінального злочину. І, як свідок, вона заявила, вона прийняла на себе певні зобов'язання, і як свідок, який перебуває у кримінальному проваджені, вона має право на охорону. І звичайно, це виглядає абсолютно нормально для мене і зрозуміло, що, оскільки вона звернулася із заявою про охорону, тиск на неї — це вже відомо, а чи є погрози — вона сама сказала, що поки немає. Але ймовірність таких погроз — розумієте, ми живемо в країні, де ми як суспільство, знаєте, коли стається таке запитання, чи може бути на неї тиск — може, чи можуть бути погрози — можуть. І тому НАБУ абсолютно законно, нормально поступило, що дало їй охорону. Отак би я охарактеризував ситуацію з моєї точки зору, як експерта, що зараз відбувається безпосередньо в цьому процесі.

Чи правильно, що Наталія Корчак не відсторонена з посади?

— Корчак уже минулого разу, коли був скандал навколо неї, це була весна цього року, нагадаю суспільству, Корчак звітувала перед ВР, перед депутатами і опозорилася на всю країну, коли розказала, які в них премії, але не змогла пояснити за що ж, власне кажучи, члени НАЗК отримували майже мільйонні премії протягом півроку, який же результат? Вона розказала, що результат є, бо вони працюють дуже важко. Тепер по-іншому виглядає. Оскільки Корчак тиснула на безпосередньо на Соломатіну, то НАБУ повинно було порушити кримінальне провадження проти неї і домагатися відсторонення її від посади. З моєї інформації якраз НАБУ майже так і зробило. Але хто може відсторонити від посади члена НАЗК? Прем'єр, уряд, тобто повинно бути рішення уряду про те, що відсторонити на час проведення слідства Корчак від виконання обов'язків. Питання до Гройсмана. Чи правильно це? Неправильно. Я вважаю, що це неправильно. І тому, якщо прем'єр Гройсман не відсторонить найближчим часом Корчак від посади, тут уже слово повинна брати на себе прокуратура, і генеральний прокурор повинен діяти.

Які перспективи справи Луценка — Ситника? Протистояння — Генеральна прокуратура і НАБУ?

— Тепер ми бачимо з вами вже війну, яка перейшла на ще вищі щаблі. Війна між тим, що називається Захід і Україна, тому що НАБУ було створено під тиском і за фінансуванням коштом Заходу, в особі Великобританії. А Генеральна прокуратура — це у нас наша країна, це представник, генеральний прокурор — це кум президента Порошенка, це довірена його особа, скажемо, це величезний друг, і тут уже ми бачимо спір і тиск Заходу, тобто НАБУ, і захист зі сторони України, тобто генерального прокурора Луценка. Чим закінчиться ця війна — знаєте, дай бог, щоб вона не призвела взагалі до того, що ми більше всього боїмося, українці, щоб вона не призвела до того, що країна наша розпадеться взагалі. От я не перебільшую тут свої оцінки, тому що і єврокомісари, які були цього тижня у нас, і представник, помічник керівника Держдепартаменту США, вони говорять всі одним голосом — хлопці, шановні керівники України, будь ласка, почніть хоча би, розпочніть боротися з корупцією, а не сваріться між собою і не розвалюйте країну.

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Напомним, политолог Виктор Таран считает, что публичная борьба НАПК и НАБУ не только подрывает доверие граждан к ним, но и может уничтожить оба органа.