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    Скандал в НАПК. Экс-чиновнице выделили пять человек охраны

    Тема:

    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК (23)

    (обновлено: )9320
    Экс-руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина заявила, что боится за свою жизнь и не хочет, чтобы на нее каким-то образом давили.
    Анна Соломатина
    "Громадське"

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Экс-руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина попросила предоставить ей охрану. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Громадське", на которое она уже пришла с охранником.

    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr
    НАБУ Vs. НАПК. Власть и коррупция - вместе навеки

    Ранее Соломатина заявила, что НАПК стало полностью подконтрольным Администрации президента. По ее словам, агентство не является самостоятельным органом, а полностью контролируется властями. В свою очередь, в Администрации президента заявили, что не имеют инструментов влияния на Национальное агентство по предупреждению коррупции.

    "Я написала заявление в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.), чтобы мне предоставили охрану. Это не один человек, это 5 человек, которые меня сегодня охраняют", — сказала Соломатина.

    Она добавила, что боится за свою жизнь и не хочет, чтобы на нее каким-то образом давили.

    На вопрос о том, были ли в ее адрес угрозы, что могло бы заставить ее попросить охрану, Соломатина сказала: "Пока угроз не было".

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    Ранее нардеп от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что генеральный прокурор Юрий Луценко передал расследование по злоупотреблениям в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции в Службу безопасности Украины.

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