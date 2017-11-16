Скандал вокруг НАПК: все только начинается

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В среду, 15 ноября, состоялся брифинг сотрудников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции касательно распространения недостоверной информации бывшим руководителем департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК.

При этом на сайте НАПК появилось сообщение о том, что Нацагентство подало в суд на свою экс-сотрудницу Анну Соломатину, которая заявила о злоупотреблениях в агентстве.

Политический аспект скандала вокруг НАПК в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Чому про факти порушень співробітники НАЗК не повідомили? Це мало б більше сенсу, аніж такий скандал продукувати.

— Мене дуже непокоїть те, що відбувається навколо НАЗК і тієї боротьби, яка розвернулась останнім часом між ними та НАБУ. Наша організація є однією з тих, яка була долучена до створення цих двох інституцій, і ми бачимо, як ця їхня публічна боротьба потенційно шкодить обом інституціям та підриває довіру громадян. Тому ми дуже сподіваємось, що найближчим часом все-таки ми почуємо якусь конкретику, конкретні факти та докази, і тільки наведені конкретні факти та докази можуть поставити крапки над "і". Якщо це, дійсно, будуть належні факти, тоді, відповідно, керівництво НАЗК, як мінімум, може піти або у відставку, або бути відстороненим від своєї діяльності. У разі, якщо ці факти не підтвердяться, то тоді необхідно проводити розслідування проти тих працівників, які, ймовірно, зробили наклеп. Повторююсь, кілька днів скандалу — жодного документального факту.

За повідомленням ЗМІ, нібито першого заступника керівника головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації вважають можливим куратором. Але також — це один із претендентів на голову ДБР, і вже пройшли останні інтерв’ю, і завтра має бути оголошений голова. Чи не з приводу цього ці дії?

— Повторююсь, офіційно жодного прізвища не називалось. Якщо ви звернете увагу, там вона казала, що їй почали писатись якісь листи, якісь вказівки, які вона чомусь почала виконувати, навіть не розуміючи, від кого це. Знову-таки, у нас так само дуже багато запитань. Я, до речі, є членом Національної ради при НАЗК, і ми так само маємо запитання, зокрема, якщо вона мала ці свідчення, чому вона зразу не повідомила.

Соломатіна сказала, що від подібної співпраці відмовилась, а що стосується цих матеріалів, то вона сказала, що направила їх до ГПУ. Коли їй не відповіли, відправили ці матеріали назад, і після цього вона звернулась до НАБУ.

— Чому вона не звернулась до громадської ради? Чому вона взагалі ходила в Адміністрацію президента кілька разів? Мені здається, що кожен працівник, якщо орган влади, що гіпотетично такі дзвінки надходять, вони в принципі не повинні туди йти, тобто це не їхні повноваження. Але зараз що найголовніше? Найголовніше у людей повернути довіру до процесу боротьби з корупцією, а для цього, ми сподіваємось, найближчим часом отримати публічні докази або факти, які могли б підтвердити ці слова, і уже після цього, знову ж таки, як і громадська рада приймати рішення, і суспільство так само буде приймати рішення, бо без цього, зараз, як ви бачите, суспільство розділилось на дві частини. Частина вважає, що це, дійсно, умовно, така ситуація мала місце, це був протизаконний вплив, а дехто каже — ні, нічого не було, просто хоче відбити одну з вакансій ДБР, така зараз іде інформація. Тому як член громадської ради при НАЗК, ми хочемо і вимагаємо фактів, і ми, до речі, сьогодні звернулись з офіційною заявою, вона є в інтернеті, де ми так само звертаємось до керівника Нацагенства з проханням дати нам допуск до тих матеріалів, які нібито є сфальсифікованими, і ми так само хочемо з ними ознайомитись. Я переконаний що все, що ми в них побачимо, ми так само зможемо стати таким третейським суддею, який зможе або підтвердити, або спростувати слова. Бо скандал тільки закручується і все саме цікаве ще попереду.

Чим це все може закінчитись? Ми бачимо конфлікт, відповідні звинувачення і факт відкритого провадження в НАБУ. Чи немає тут конфлікту інтересів?

— Якщо взяти конкретну цю історію, то конфлікту інтересів немає. Якщо подивитись на протистояння, яке триває чотири місяці, то, можливо, протистояння є. Чи це правда, чи це неправда, виникає багато питань до цієї історії, тобто я нагадаю, що пані Соломатіна і пан Ситник працювали разом в області і були знайомі, ймовірно, були знайомі. Тобто, повторююсь: ситуація закручується, і це тільки початок. Попереду нас чекає дуже багато викриттів, інформації, фактів, і чим все закінчиться зараз, конкретно, мені дуже важко спрогнозувати. Найголовніше інше: щоб в цій боротьбі не було знищено обидва органи. НАЗК та НАБУ як інституції повинні встояти, бо вони потрібні суспільству для боротьби з корупцією. Що НАЗК має серйозні повноваження, що НАБУ. Тому в цій боротьбі вони ні в якому разі не повинні бути знищені, не повинна бути знищена довіра до них.

Яка роль громадської ради при НАЗК, і яким чином має брати участь саме громадська рада?

— Повноваження у нас дуже обмежені. Це називається "громадський контроль". Ми не є слідчими органами. Максимум, що ми можемо робити – це отримати доступ до документів, власне, з цією метою ми хочемо створити комісію, вивчити первинні документи, і для того, щоб був максимально прозорий цей процес, ми закликали, щоб всі бажаючі журналісти, нардепи, міжнародні організації ввійшли до складу цієї комісії. Ми готові оприлюднювати цю інформацію. Я вважаю, що такий прозорий процес поверне довіру до розслідування. Друге, ми закликали, якщо ви помітили, що правоохоронні органи, зокрема, НАБУ так само інші розслідували і, що дуже важливо, ми написали в кінці, що якщо факти підтвердяться, то, очевидно, керівництво має піти у відставку.

З приводу того, що керівництво має піти у відставку – це зумовлено законодавством?

— Коли писався закон про запобігання корупції, він передбачав дуже вузькі можливості звільнення або усунення від посади керівника агентства. Це було свідомо виписано. Є два механізми дострокового звільнення: це або заява за власним бажанням, або вирок суду, який набрав чинності, тобто має бути рішення суду, яке підтвердить, що факти, корупційні факти, підтвердились. Це дві підстави. Тому ми будемо закликати до рішення суду про добровільну відставку. Це абсолютно нормальна європейська практика, і у разі, якщо факти підтвердяться, очевидно, що людина повинна добровільно піти, а не чекати два-три роки. Але наголошую: це буде виключно її добра воля, заставити ми її не можемо.

Напомним, ранее политолог Виктор Таран заявлял, что нарушения Сытника и Корчак не могут привести к их увольнению, поэтому политическую составляющую из конфликта можно исключить.