Эксперт: Антикоррупционные органы добивают имидж Украины

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявила, что агентство стало полностью подконтрольным Администрации президента.

По ее словам, оно не является самостоятельным органом, а полностью контролируется властями.

В свою очередь, в Администрации президента заявили, что не имеют инструментов влияния на Национальное агентство по предупреждению коррупции.

К слову, по последней информации, детективы Национального антикоррупционного бюро начали досудебное расследование по факту совершения должностными лицами НАПК действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством.

Справедливы ли обвинения Соломатиной, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала руководитель организации "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви розцінюєте такі заяви?

— Насправді на сьогоднішній день ми теж змушені з сумом констатувати той факт, що НАЗК є, з одного боку залежним органом, з іншого боку, органом з досить низькою ефективністю. Наприклад, коли потрібно проводити загальну роботу, НАЗК практично нічого не робить. Тому абсолютно практичний приклад.

Ми подавали зовсім недавно запит на інформацію в НАЗК і у відповідь нам повідомили, що за перший рік діяльності НАЗК вони розпочали перевірку аж 300 декларацій з мільйона поданих декларацій. Із цих 300 декларацій вони знайшли аж нуль корупційних порушень. Тобто коли потрібно проводити роботу систематичну, то результатів ми практично не бачимо.

В той же час, коли потрібно "прижучити" опонентів політичних, то тут НАЗК проводить досить бурхливу діяльність і запрошує керівників, в тому числі, інших правоохоронних органів, зараз ми говоримо про Артема Ситника, директора НАБУ і більше того, це запрошення воно передає не просто офіційним шляхом, а публікує навіть такий прес-реліз у себе на сайті.

Анна Соломатіна повідомила, що її викликали до Адміністрації президента і ставили певні акценти для їх роботи. Чи до цього можна ставитись як до беззаперечної правди?

– Якщо людина є держслужбовцем, тобто вона обіймає певну посаду, вона є керівником Департаменту фінансового контролю, виходить на прес-брифінг і офіційно на всю країну оголошує, що такі факти мали місце, мені здається, що навряд чи вона б виходила на прес-брифінг і говорила інформацію, яка є недостовірною. Тобто це надто ризиковано виходити і на всю країну брехати.

Очевидно, що такі факти, найімовірніше за все, мали місце бути.

Вона ще сказала, що матеріали направляла до ГПУ, після чого вони залишились без відповіді і були повернуті назад. Тепер вони відправлені до НАБУ і НАБУ з урахуванням тих документів, які є у їх розпорядженні, будуть робити певні дії. До чого це може призвести?

– Тут потрібно розуміти взагалі, яка складається ситуація для суспільства, для України в цілому. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо дуже мало співпраці між, в тому числі, новоствореними антикорупційними органами і більше це йде така війна частково формальна, частково неформальна, і цим самим ми як країна, як уряд подаємо досить негативні сигнали як українському суспільству, так і міжнародним партнерам, які допомагають Україні.

Тому будь-які конфлікти, будь-які міжвідомчі війни досить негативно впливають на імідж України як всередині країни, так і в світі.

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Якщо в прокуратурі не дали ради цим зверненням, то вони звернули до НАБУ, яка співпрацює з САП, яка підпорядковується ГПУ. Це коло замикається? Поруч із Соломатіною стоїть Найєм, Заліщук, Чумак, тобто депутати присутні.

– Перше. Те, що стосується ГПУ, САП і НАБУ. Насправді є певне коло порушень, які можуть розслідувати, умовно кажучи, як НАБУ, так і поліція. До того, як було створене НАБУ і САП, яка супроводжує справи НАБУ, справи топ-посадовців, корупція найвищого рівня теж розслідувалась ГПУ.

На сьогоднішній день такі справи і далі може розслідувати ГПУ або може розслідувати НАБУ. Тут є певний конфлікт підслідності. Це все ще є проблемою в законодавстві, але тим не менше, якщо НАЗК виявляє якісь порушення, які стосуються топ-посадовців це чітко визначено законодавством категорії посадовців, то НАЗК або будь-який інший заявник може написати НАБУ, або звернутись до НАБУ з проханням провести розслідування.

Тепер, що стосується САП. Насправді так, формально САП є частиною ГПУ, але це є САП, тобто це є окремий орган, і насправді вони знаходяться в іншому приміщенні, що теж було передбачено законодавцем для того, щоб збільшити незалежність САП від ГПУ загалом.

Тому попри те, що формально вони є у складі ГПУ, вони діють, можуть діяти достатньо автономно, хоча насправді той факт, що вони перебувають в структурі, є подекуди проблематичним. Тим не менше, я б не говорила, що коло замкнулось, і я б не ототожнювала САП із ГПУ.

А з політиками що?

– Те, що стосується участі нардепів у брифінгу, мені здається, що це спроба антикорупційних експертів, які ініціювали цей брифінг, які протягнули, можна сказати, руку допомоги Соломатіній, це спосіб показати, що насправді людина, яка наважилась на всю країну звинуватити Адміністрацію президента в тому, що вони в ручному режимі намагаються керувати антикорупційними органами для того, щоб розправлятись з опонентами, для того, щоб пришвидшувати або призупиняти, пригальмовувати певні справи, то ви просто мусите уявити, наскільки Ганна Соломатіна пішла на великий ризик, і очевидно, що їй була як суспільна підтримка, так і певна політична підтримка і, наскільки мені відомо, на цьому брифінгу були депутати з різних фракцій, які займають досить демократичні, прогресивні погляди, які готові її захистити.

К слову, нарушения Сытника и Корчак не могут привести к их увольнению, поэтому политическую составляющую из конфликта можно исключить, считает политолог Виктор Таран.