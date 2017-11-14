НАПК об обвинениях в коррупции: дискредитация

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины отрицает обвинения в подделке результатов проверок деклараций чиновников и намерено через суд добиваться официального опровержения информации, говорится в заявлении НАПК.

Ранее экс-руководитель департамента НАПК Анна Саламатина заявила о случаях фальсификации руководством и членами НАПК результатов проверок деклараций чиновников ради личного обогащения, а также политической "расправы". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по подозрению руководства и членов НАПК во взяточничестве.

"Подчеркиваем, что распространенная информация экс-чиновницы без конкретных фактов является личной атакой на председателя, членов и коллектив Национального агентства и попыткой дискредитации успешно начатой антикоррупционной реформы в Украине", — говорится в заявлении, обнародованном на странице НАПК в Facebook.

Кроме того, сообщается, что Антикоррупционное агентство в ближайшее время обратится в суд с исковым требованием опровержения недостоверной информации.

"В рамках открытого Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного производства (дела – ред.) по материалам бывшего руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, Национальное агентство готово к сотрудничеству и заинтересовано в получении объективного и беспристрастного результата", — заявили в НАПК, и попросили Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) обеспечить надлежащее процессуальное руководство в уголовном деле.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было создано для проверки электронных деклараций чиновников, выявления в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также фактов незаконного обогащения. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины создано для расследования коррупционных преступлений как физических, так и юридических лиц.