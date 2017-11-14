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    Порошенко о заявлениях про коррупцию в НАПК: информационная война

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    Президент Украины Петр Порошенко выступает против информационной войны между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал информационной войной последние заявления о взятках в Национальном агентстве по предотвращению коррупции и обвинения представителей администрации президента.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
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    Ранее во вторник экс-руководитель департамента Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Анна Саламатина заявила, что НАПК занимается фальсификацией проверок электронных деклараций чиновников, а его деятельность контролирует администрация президента. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) позже сообщило, что возбудило уголовное дело по подозрению руководства и членов НАПК во взяточничестве.

    "Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", — написал во вторник пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

    Национальное агентство по предотвращению коррупции было создано для проверки электронных деклараций чиновников, выявления в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также фактов незаконного обогащения. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины создано для расследования коррупционных преступлений как физическими, так и юридическими лицами.

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