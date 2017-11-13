Transparency International призывает Украину защитить борцов с коррупцией

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International в Украине призывает власти страны защитить активистов, которые расследуют коррупционные дела в Украине, заявила глава правления организации Делия Рубио.

Организация сообщила, что за последние несколько месяцев в Украине избили двух активистов из Харькова, которые проводили совместное расследование с Transparency International. Кроме того, по информации организации, сообщения об избиении активистов поступали из Киева, Полтавы и Одессы.

"Эти постоянные преследования гражданского общества и неожиданные, и неоправданные. Граждане Украины заплатили высокую цену за возможность лишить свое государство коррупции. Они вышли на улицы, чтобы протестовать против коррупции, и многих из них убили. Власть должна принять меры, чтобы защитить антикоррупционных активистов и поддержать их борьбу против коррупции", — цитирует Рубио в понедельник сайт организации.

Она считает, что президент Украины и Верховная Рада должны поддержать общественность в борьбе с коррупцией.