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    Политика

    Transparency International призывает Украину защитить борцов с коррупцией

    (обновлено: )2001
    Transparency International отмечает, что власти Украины должны принять меры, чтобы защитить антикоррупционных активистов и поддержать их борьбу против коррупции.
    Конверт с долларами. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International в Украине призывает власти страны защитить активистов, которые расследуют коррупционные дела в Украине, заявила глава правления организации Делия Рубио.

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    Организация сообщила, что за последние несколько месяцев в Украине избили двух активистов из Харькова, которые проводили совместное расследование с Transparency International. Кроме того, по информации организации, сообщения об избиении активистов поступали из Киева, Полтавы и Одессы.

    "Эти постоянные преследования гражданского общества и неожиданные, и неоправданные. Граждане Украины заплатили высокую цену за возможность лишить свое государство коррупции. Они вышли на улицы, чтобы протестовать против коррупции, и многих из них убили. Власть должна принять меры, чтобы защитить антикоррупционных активистов и поддержать их борьбу против коррупции", — цитирует Рубио в понедельник сайт организации.

    Она считает, что президент Украины и Верховная Рада должны поддержать общественность в борьбе с коррупцией.

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