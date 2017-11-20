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    НАБУ как инструмент внешнего управления. Мнение политолога

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    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК (24)

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    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что НАБУ создано как инструмент внешнего управления — "это инструмент реализации политических интересов нашего заокеанского партнера".
    РИА Новости Украина/Youtube

    Андрей Золотарев напомнил о практике антикуоррупционной борьбы в Румынии. По его словам, там "Антикоррупционный директорат… посадил 2000 представителей румынского политического, экономического бомонда".

    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr
    НАБУ Vs. НАПК. Власть и коррупция - вместе навеки

    Однако, по словам политолога, "за взятки, за коррупцию там посадили менее 20%, а 80% было посажено за конфликт интересов".

    "А вот теперь представьте, к какому политическому землетрясению такой подход может привести в Украине. Сядут все!", — обрисовал грозную перспективу эксперт.

    По его словам, нынешний "властный картель" реализации такого сценария боится и оказывает противодействие НАБУ.

    Ранее СМИ сообщили, что ГПУ расследует уголовное дело в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия. В интернете появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали расследования уголовных дел, которые в Украине считаются резонансными.

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    НАБУ
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