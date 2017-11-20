НАБУ как инструмент внешнего управления. Мнение политолога

Андрей Золотарев напомнил о практике антикуоррупционной борьбы в Румынии. По его словам, там "Антикоррупционный директорат… посадил 2000 представителей румынского политического, экономического бомонда".

Однако, по словам политолога, "за взятки, за коррупцию там посадили менее 20%, а 80% было посажено за конфликт интересов".

"А вот теперь представьте, к какому политическому землетрясению такой подход может привести в Украине. Сядут все!", — обрисовал грозную перспективу эксперт.

По его словам, нынешний "властный картель" реализации такого сценария боится и оказывает противодействие НАБУ.

Ранее СМИ сообщили, что ГПУ расследует уголовное дело в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия. В интернете появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали расследования уголовных дел, которые в Украине считаются резонансными.