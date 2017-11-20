Тренд дня: "Порошенко уже вовсю рулит репрессивной машиной"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура с 20 ноября утратила право начинать расследования против высших чиновников, так как эти полномочия передаются Государственному бюро расследований.

Отныне только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентами, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, главой Национального банка, судьями, правоохранителями.

Также Госбюро расследований получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, к подследственности ГБР принадлежат и военные преступления. Напомним, что на минувшей неделе ГБР возглавил юрист Роман Труба.

Политэксперт Николай Спиридонов считает, что основная функция ГБР заключается на сегодня в попытке взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро.

"НАБУ постепенно выходит из под контроля украинской власти и заводит уголовные дела против видных чиновников и политиков (Ю. Луценко, Р. Насирова, Н. Мартыненко и др). Пусть эти дела пока не находят своего логического завершения, но всё равно это больно бьёт по нервам представителей власти", — написал эксперт в Facebook.

По его мнению, по плану власти ГБР должно контролироваться значительно лучше.

"Глава ГБР Роман Труба пока не выглядит самостоятельной фигурой, а скорее может быть подконтролен провластным политическим партиям БПП и НФ. При этом на ГБР возложена функция контроля за злоупотреблениями сотрудников НАБУ. Кроме этого, ряд функций НАБУ должен, по идее, перейти к ГБР. Прогнозирую, что борьба за контроль над Государственным бюро расследований будет продолжаться. Потенциально это очень влиятельный орган", — подытожил политолог.

Facebook Николая Спиридонова Скриншот с сайта Facebook

Юрист Андрей Портнов напомнил, что уже минул пятилетний срок с момента вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса.

"Ничего страшного. Строгость законов компенсируется необязательностью их соблюдения. Плевать они хотели на всё это. Будут продолжать расследовать на голубом глазу. Без правовых оснований. Просто, на морозе", — отметил Портнов.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук подчеркнул, что во главе ГБР поставлен "подконтрольный власти человек".

"В итоге, Порошенко получил полностью подконтрольную себе репрессивную машину. И залог полнейшей безнаказанности. И утер нос американцам с их НАБУ", — акцентировал Корейчук.

По его мнению, за нынешнюю власть "можно не переживать".

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с сайта Facebook

"Поэтому не стоит считать Порошенко глупым. Инстинкт самосохранения у него на высшем уровне. Как и умение плести интриги…", — подытожил аналитик.

Экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин в свою очередь обратил внимание на провал властей на поприще борьбы с коррупцией. Так, эксперт в этой связи приводит цитату гетмана Павла Скоропадского.

"В старой России единственная область, где украинство, и то под сильной цензурой, разрешалось, — это театр. Все поколения нынешних украинских деятелей воспитаны на театре, откуда пошла любовь ко всякой театральности и увлечение не столько сущностью дела, сколько его внешней формой. Например, многие украинцы считали, что с объявлением Центральной Радой самостийной Украины Украинское государство уже неопровержимый факт. Для них украинская вывеска была уже нечто, что они считали незыблемым", - цитирует Волошин гетмана в своем Facebook.

Как следует далее, вся деятельность ЦР "была направлена к внешнему, к усилению украинства для глаза, мало заботясь о его внутреннем, серьезном культурном развитии".

Facebook Олега Волошина Скриншот с сайта Facebook

"Развивайте гражданскую и политическую культуру, панове. Пока же наблюдаем их явную деградацию, наиболее явно проявляемую в таких феноменах, как "активисты" (погромщики) и "реформаторы" (дилетанты-мечтатели)", — отметил Волошин.

Политолог Вадим Карасев также акцентировал на еще одном провале политического режима, однако уже на дипломатическом поприще.

"Казус с недоразрывом дипотношений с РФ показывает кризис политического режима. Когда, с одной стороны, президент вроде бы прилагает сверхусилия, чтобы прийти к миру, а с другой, все его ходы ведут в тупик. Внешняя политика оказалась на разрыве между президентом и парламентом. Отсюда и неспособность Украины предложить свой вариант решения конфликта", — уточнил Карасев.

По его мнению, возможно, стоит подключить парламент к принятию решений по подобным вопросам, тогда и депутаты будут нести большую ответственность и меньше паразитировать на популизме.

Facebook Вадима Карасева Скриншот с сайта Facebook

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"Если не будет выстроена система работающих парламенстко-президентских инструментов реализации внешнего курса, то будем и дальше биться головой в тупике", — уверен эксперт.