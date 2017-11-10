Волошин: США в Украине нужен "второй Ющенко"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

За несколько лет после победы Майдана отношения Украины и Соединенных Штатов испортились до нельзя. Тем не менее, делать резких шагов стороны не собираются.

Украинская сторона не желает остаться без своего самого мощного партнера, а западные друзья пока не имеют достойной кандидатуры для замены тех, кто уже успел провиниться на всех фронтах.

О том, что на сегодняшний день Соединенные Штаты, не определившись с дальнейшей стратегией, будут терпеть любые выходки Петра Алексеевича говорит эксперт-международник Олег Волошин.

"На Банковой сейчас ищут хотя бы какие-нибудь поводы быть интересными и приятными Администрации Дональда Трампа. Пока что это слабо получается. Но, учитывая, что все остальные украинские влиятельные политики пользуются еще меньшим доверием со стороны Вашингтона, то пока приходится терпеть Порошенко. Чтоб не было хуже. Ведь любой альтернативный вариант на сегодняшний день принимается как большее зло", — уверен политолог.

По словам Волошина, Соединенные Штаты пока не готовы к микроменеджменту на таком высоком уровне.

"Поиском и взращиванием конкурента для Порошенко надо заниматься серьезно, как это в свое время делали в команде Барака Обамы, – говорит эксперт. – Но тогда было другое время, другие подходы к внешней политике. Нынешнего президента и его избирателей внутренние проблемы беспокоят гораздо больше.



Заниматься микроменеджментом на уровне раскрутки того или иного политика, устранения препятствий США пока не будут – это довольно большой кусок работы. Тем более, что второго Виктора Ющенко, популярного, с опытом, лояльного к Штатам сейчас на горизонте тоже не наблюдается".