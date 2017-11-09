У Порошенко выступили за регулирование дипотношений с РФ отдельным законом

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Вопрос разрыва дипотношений с РФ должен регулироваться отдельным законом, эта инициатива не может быть включена в документ о реинтеграции Донбасса, заявила в четверг представитель президента Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко.

Депутат Верховной Рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, Кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

"Вопрос разрыва дипломатических отношений может регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой для того, чтобы попиариться на этом вопросе", — сказала Луценко журналистам, ее выступление транслировал телеканал "112 Украина".

По ее словам, депутаты при желании должны внести на рассмотрение Рады отдельный документ. "Это не вопрос закона о реинтеграции Донбасса… Неоднократно МИД подавал свое видение по разрыву дипотношений. Если депутаты предложат отдельный закон, будет создана отдельно рабочая группа, и, думаю, тот другой закон можно будет рассматривать в зале", — добавила полпред Порошенко.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (Кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".