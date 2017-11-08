Азаров о ситуации в Украине. Переворот без одобрения США не произойдет

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина. Переворот в Украине не произойдет, если на то не будет воли США, заявил в среду экс-премьер Украины, глава Комитета спасения Украины Николай Азаров.

Во вторник бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины Петру Порошенко в случае невыполнения требований протестующих.

"Никакого правого переворота не будет, пока американцы не примут решение о замене той камарильи, которая сейчас находится у власти", — сказал Азаров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, "американцы очень плотно взяли ситуацию под свой контроль, никто там ни влево, ни вправо шага ступить не может".

Азаров считает, что причин для смены действующего режима нет, так как цели, которые, по его мнению, ставили заокеанские кураторы, достигнуты.

"Украину превратили в серьезного врага РФ, в стране создали атмосферу ненависти, злости. Каждый день из телевизора рассказывают, что Россия — страна агрессор. Слова "рашка", "совок" — ведь они тоже появились неслучайно", — отметил Азаров.

"Почему американцы сделали ставку на бандеровцев – да потому что это единственная политико-военная организация, которая откровенно заявляла о том, что они враги России", — указал Азаров.

Кроме того, по его мнению, возврат на Украину бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили был организован при поддержке западных кураторов. "Можете себе представить, чтобы какой-то Саакашвили прорвался (сам – ред.) чрез границу? Никто ему не помешал", — отметил он.

"Американцы поручили Саакашвили: потребуй создания антикоррупционного суда. Добьются, создадут антикоррупционный суд", — добавил Азаров.

С 17 октября у здания Верховной Рады Украины в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Ранее Венецианская комиссия признала неприемлемыми законопроекты об антикоррупционном суде, которые были внесены на рассмотрение Рады.

Изначально соорганизаторами акции у Рады выступал целый ряд политических сил разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. После первой недели митингов большинство политических сил заявили о выходе из протеста. Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Саакашвили также регулярно созывает граждан на народные вече к Раде. По данным полиции, в вече 29 октября приняли участие около 400 человек.