наверх
09.11.201714:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В МИД РФ посоветовали Порошенко перечитать стихотворение Лермонтова

    (обновлено: )111881
    Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя запрет гастролей российских артистов, посоветовал президенту Порошенко перечитать стих Лермонтова.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Президенту Украины Петру Порошенко в связи с принятием закона, запрещающего гастроли артистов из РФ следует еще раз перечитать недавно процитированное им стихотворение поэта Михаила Лермонтова, заявила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

    Микрофон
    Из открытых источников
    Закон о гастролях артистов РФ: для организаторов есть ловушка – эксперт

    "На днях он (Порошенко – ред.) подписал закон о гастрольной деятельности, в соответствии с которым российским деятелям культуры, можно будет демонстрировать свое искусство в этой стране лишь с благоволения ценителей прекрасного из СБУ", — заявила Захарова.

    "Тем самым на Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков, тех самых "голубых мундиров", с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, устремляясь в безвизовую Европу. Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение — полезно", — отметила представитель МИД РФ.

    Порошенко в июне текущего года поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом, процитировав строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

    Рада 5 октября приняла закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Во вторник закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

    Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова