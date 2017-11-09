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    Экономика

    Порошенко: власть готова возобновить приватизацию

    (обновлено: )20806
    Президент очертил ближайшие приоритеты для продолжения реформ в Украине. Он отметил, что судебная реформа должна завершить всю систему борьбы с коррупцией.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что власть готова возобновить приватизацию, сообщается на официальном сайте главы государства.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
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    "Глава государства подчеркнул, что власть готова возобновить приватизацию", — сообщает пресс-служба.

    При этом президент очертил ближайшие приоритеты для продолжения реформ в Украине.

    "Он отметил, что судебная реформа должна завершить всю систему борьбы с коррупцией. По словам главы государства, с внедрением пенсионной реформы представлена новая система, которая позволит людям получать справедливую пенсию", — сказано в сообщении.

    Президент также отметил важность проведения медицинской реформы.

    Как сообщалось ранее, вынесенный на утверждение парламента новый законопроект о приватизации вводит прозрачную и конкурентную процедуру продажи государственного имущества. 

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