Порошенко: власть готова возобновить приватизацию

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что власть готова возобновить приватизацию, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Глава государства подчеркнул, что власть готова возобновить приватизацию", — сообщает пресс-служба.

При этом президент очертил ближайшие приоритеты для продолжения реформ в Украине.

"Он отметил, что судебная реформа должна завершить всю систему борьбы с коррупцией. По словам главы государства, с внедрением пенсионной реформы представлена новая система, которая позволит людям получать справедливую пенсию", — сказано в сообщении.

Президент также отметил важность проведения медицинской реформы.

Как сообщалось ранее, вынесенный на утверждение парламента новый законопроект о приватизации вводит прозрачную и конкурентную процедуру продажи государственного имущества.