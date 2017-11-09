Банкир: после понижения ставок по депозитам кредитование не возобновится

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В некоторых банках средние процентные ставки по банковским вкладам упали для всех валют. При этом речь идет о депозитах на все возможные периоды. Отличается только разница падения ставок.

Например: на один-три месяца можно открыть депозит под почти 9,5%. Депозит на полгода даст прибыль в 11,5%. А вклады на год и более дают прибыль примерно в 12,5%. Таким образом, при инфляции в 9% и более краткосрочные депозиты теряют свою доходность.

К слову, в конце октября Национальный банк заявил о рекордном падении ставок по депозитам. Там считают, что снижение ставок по депозитам приведет к удешевлению кредитов. И через год-полтора исторические минимумы по кредитным ставкам также будут обновлены.

Причины и последствия удешевления депозитов в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал управляющий директор "Кредит Оптима Банка" Игорь Львов.

В условиях плюс-минус 10% инфляции в годовом выражении депозиты с низкими ставками теряют прибыльность. Может это сработать таким образом, что депозиты просто начнут забирать массово?

– Причина того, что падают ставки по депозитам, ясна. Их несколько. Мы это все и ожидали.

Дело в том, что мы видим, что сегодня кредитование экономики банками, а собственно говоря, депозиты берутся именно для того, чтобы кредитовать малый, средний и большой бизнес.

Сегодня кредитование экономики практически равно нулю. Потому что ставки по депозитам, вообще стоимость ресурсов, она достаточно высока. И депозиты сегодня, вернее, кредиты сегодня достигают 20-25% годовых. Это такой рентабельности, в принципе, у нас нет. Поэтому банки вынуждены, с одной стороны, понижать ставки по депозитам, прежде всего по так называемым краткосрочным и среднесрочным, это 3-6 месяцев, поскольку кредиты в основном такие выдаются, как правило, на 3-6 месяцев, потому что на год и больше практически кредиты не выдаются, это меньше 10% в кредитном портфеле.

И с другой стороны, когда понижаются ставки, понижаются, соответственно, расходы банков. То есть так называемые процентные расходы. Поскольку сегодня мы видим, банковская система убыточна. Процентные расходы достаточно высоки, а процентные доходы практически минимальны. И поэтому в данном случае банки несут убытки, и связано с этим в том числе и понижение процентных ставок по депозитам.

Приведет ли это к уменьшению ставок по кредитам?

– Вот здесь как раз тот случай, когда, как мы называем, методом тыка. Поскольку, если брать, допустим, два года тому назад, ставки по депозитам были 18-20% годовых. Соответственно, кредиты были 25-30%. И мы не кредитовали.

Теперь ставки понизились до 10-15% годовых, и мы все равно не кредитуем. Сейчас мы понизили еще ниже. Посмотрим. Дело в том, что сейчас, к сожалению, та ситуация, когда кредитовать, по сути, и некого.

Поскольку большинство предприятий или в таком ручном управлении, очень много государственных банков сейчас, около 60%, и они в основном кредитуют крупные предприятия. А мелкие и средний бизнес выживает постольку-поскольку.

Поэтому даже если и мы понижаем ставки по депозитам, то это не значит, что сейчас будет кредитование, поскольку сегодня такого заемщика, который бы четко стоял на ногах, к сожалению, пока нет.

Сейчас банки законодательно или юридически защищены от недобросовестных заемщиков, которые могут не возвращать кредиты?

– Нет, никак, никоим образом. Это проблемы самих банков, и мы видим даже то, что произошло в Крыму, то, что произошло в Донецке, Луганске, то есть так называемые форс-мажорные обстоятельства, когда украинские банки давали кредиты крымским предприятиям и донецким, луганским.

Эти кредиты не возвращаются, и многие банки, скажем так, легли, то есть многие банки получили достаточно серьезные убытки, а государство, к сожалению, их не возместило.

Что сейчас происходит с учетной ставкой?

– НБУ начинает потихоньку увеличивать учетную ставку. Дело в том, что это говорит о том, что все-таки нужно привлекать ресурсы в экономику, и в данном случае сейчас мы посмотрим, потому что сейчас нужно кредитовать экономику, сейчас нужно, с одной стороны, привлекать деньги, а, с другой стороны, понижать ставки по кредитованию.

И я так думаю, что, скорее всего, ставки по кредитованию будут все-таки понижаться, депозитные ставки посмотрим, посмотрим, как они будут, но ниже, чем 8-10% годовых, я не думаю, что они будут понижаться. Но сейчас самый главный вопрос стоит в другом – кого же кредитовать?

Вопрос не в самом ресурсе. Даже если ресурс будет 5-6%, а мы будем выдавать кредиты под 10% годовых, вопрос, кого кредитовать.

Какой ответ здесь напрашивается?

– Ближайшие полгода-год, вы же видите, даже те инвестиции, которые могут заходить в Украину, условно, миллиард, два, три миллиарда долларов под 2-4% годовых, они тоже не заходят, поскольку зарубежный инвестор понимает, что кредитовать, по сути, сегодня в Украине некого, и поэтому в данном случае пока мы не наведем порядок в коррупции, пока мы не наведем порядок в экономике, до этих пор кредитный портфель банков будет на практически нулевом уровне.

Откуда привлекать ресурсы в экономику?

– Прежде всего самый главный ресурс – это население, это вот те депозиты, о которых мы сегодня говорим, и мы видим сегодня, что не сильно люди бегут в банки сегодня, это тенденция последних нескольких лет. Поэтому сегодня главный ресурс – это, конечно население, и второй ресурс – это инвесторы.

В данном случае, мы знаем, один из инвесторов МВФ, который поставил достаточно жесткие условия и тоже не сильно охотно идет инвестировать нашу экономику.

Вы не прогнозируете оживление долгосрочного кредитования?

– Совершенно верно. Дело в том, что если брать, допустим, год и дальше, тут очень сложно, поскольку сельское хозяйство кредитовать – оно, в основном, связано с сезонным фактором, вдруг урожай не взойдет и, скажем так, банк прогорел на этом вопросе.

Кредитовать, допустим, строительство – видите, в основном, сами кредитуют жильцы, то есть покупают квартиры, и за счет этих инвестиционных ресурсов идет строительство дома. То есть банки сейчас долгосрочные кредиты не идут, а краткосрочные – это потребительские кредитования, вы видите, на каком уровне покупательная способность сегодня населения.

Ранее советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что в результате очищения модель банковской системы получилась нежизнеспособная.