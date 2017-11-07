НБУ одобрил продажу двух банков

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины во вторник, 7 ноября, согласовал бизнесмену Сергею Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ПАО ВиЭс Банк (Львов). Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Как отмечается, прямым покупателем выступит кипрская компания Bailican Limited.

До этого, 99,923% акций банка принадлежали "Сбербанку России".

Помимо этого, Нацбанк согласовал двум гражданам Китайской Народной Республики приобретение 99,9% акций ПАО Украинский банк реконструкции и развития (Киев).

Регулятор отмечает, что ранее единственным собственником УБРР было государство Украина.

В конце октября Нацбанк выдал полный список запрещенных российских денег с фотографиями, в который вошло две купюры — номиналом 100 и 200 рублей, а также 11 монет.