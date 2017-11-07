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    Экономика

    НБУ одобрил продажу двух банков

    (обновлено: )48110
    Согласно данным пресс-службы Национального банка Украины, прямым покупателем выступит кипрская компания Bailican Limited. Ранее 99,923% акций банка принадлежали "Сбербанку России".
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины во вторник, 7 ноября, согласовал бизнесмену Сергею Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ПАО ВиЭс Банк (Львов). Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

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    Как отмечается, прямым покупателем выступит кипрская компания Bailican Limited.

    До этого, 99,923% акций банка принадлежали "Сбербанку России".

    Помимо этого, Нацбанк согласовал двум гражданам Китайской Народной Республики приобретение 99,9% акций ПАО Украинский банк реконструкции и развития (Киев).

    Регулятор отмечает, что ранее единственным собственником УБРР было государство Украина.

    В конце октября Нацбанк выдал полный список запрещенных российских денег с фотографиями, в который вошло две купюры — номиналом 100 и 200 рублей, а также 11 монет.

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