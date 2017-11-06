Экономист: привлечение кредитов МВФ - экономическое преступление

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В МВФ оценили потери Украины от коррупции. Эксперты МВФ утверждают, что потери на экономическом росте составляют 2% ВВП. Поэтому кредиторы отмечают важность борьбы с коррупцией, потому что от этого направления зависит экономическое процветание страны.

Кроме того, в МВФ озвучили еще три требования для выделения Украине очередного транша кредита.

Среди них принятие закона о приватизации, который бы обеспечил прозрачную продажу государственных активов, урегулирование вопроса с ценами на газ, то есть повышение тарифов для населения, и принятие земельной реформы.

Эту информацию проанализировал экономист, эксперт фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эфире радиостанции Голос столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

РИА Новости Украина Евгений Котенко Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Як саме корупція стримує економічне зростання?

— Ніяк.

Жодним чином?

— Жодним. Це дуже зручна тема, щоб про неї говорити. Якщо не вдаватися до якихось занадто складних розрахунків, давайте порівняємо найпростіші речі. Так, міністерство економічного розвитку у нас чи не щоквартально заявляє про те, що рівень тіньової економіки в Україні складає там десь 40-50%. В МВФ вважають, що втрати від корупції, тобто корупція це і є частина тіньової економіки, складає 2% ВВП. Ви знаєте, що у нас дуже погано працююча тіньова економіка, якщо вона складає 50% ВВП, а втрати для реального і легального ВВП від цієї діяльності всього 2%. Вам не здається, що щось не те? Якось смішно. Це по-перше.

По-друге, головною проблемою для розвитку економіки в Україні є не корупція, а діяльність уряду. Саме завдяки діяльності уряду у нас не зростає економіка, а не через корупцію. В Україні є найбільша кількість системних вад в законодавстві, які дозволяють збагачуватись абсолютно в законний спосіб, тому що корупція — це зазвичай використання недоліків чи якихось вад законів для персонального збагачення. В Україні не потрібно використовувати вади чи недоліки законів, тому що переважна більшість законів саме так і виписується, щоби хтось міг на цьому заробити. Тому потрібна не боротьба з корупцією, а ліквідація та заміна діючого законодавства, яке дозволяє абсолютно спокійно збагачуватися як чиновникам, так і афельованим до них структурам, відповідно ці норми мають піти з законів. Закони у нас мають бути однозначні, бо багатозначність трактування законів і є основною проблемою для розвитку економіки. І не тільки економіки. Всі розмови про корупцію говорять лише про те, що на цьому дуже зручно заробляти. Знаєте, маєток корупціонера від маєтку антикорупціонера в Україні нічим не відрізняється за вартістю. Тому це дуже зручний спосіб заробляти на піарі, на якихось там тактичних шкарпетках по 20 доларів за пару.

Знову-таки і зручно говорити людям про це, тому що навіщо уряду звітувати і говорити, що уряд робить і що не робить, навіщо народним депутатам ухвалювати однозначні закони, якщо можна весь час говорити про корупцію і говорити про те, що вона у всьому винна. Правильно?

— Безумовно. Коли є прості правила гри, якщо країна, не країна, а держава, так буде правильніше, захищає права власності, коли є не двозначні закони, коли працює судова система, коли в державі існує лише кілька податків, на сплату яких в бухгалтера буде йти кілька годин на місяць, ось тоді не буде корупції, бо це не потрібно буде, економічно не вигідно. А ось, коли в Україні складність податкового законодавства чи не найбільша в світі, наскільки я пам'ятаю, Україна входить до трійки країн з найскладнішою фіскальною системою, і українські бухгалтери витрачають найбільше часу серед усіх своїх колег в Європі для того, щоб оформити документи для сплати податків, ось тоді з'являються підстави для корупції. Тобто нам потрібно не боротися з корупцією, ще раз наголошую, а ліквідувати багатозначні закони.

Ще одна історія — це надання чергового траншу МВФ. Зможемо виконати умови чи ні?

— Нехай собі вимагає. Я не розумію нащо це обговорювати в принципі, оскільки так звані ресурси, які Україна може отримати від МВФ, ніколи в житті не були потрібні економіці України, в принципі.

Розповідати можна скільки завгодно і будь що. Якщо людина володіє мовою, в неї є зуби, язик та піднебіння, та легені, то вона відповідно може щось розповідати. Ніякого відношення до реальності всі ці розповіді не мають. Тому що будь-яке залучення кредитів у звичайній, нормальній економіці, має призводити до того, щоб на кожному кредитному доларі людина, яка бере цей кредит, вона щось заробила і заробила стільки, щоб їй вистачило віддати цей долар, віддати відсотки за користування кредитом, і собі ще щось покласти в кишеню. Так ось з цієї схеми абсолютно звичайної для будь-якого бізнесу кредити МВФ випадають. Тому що жодної копійки держава не заробляє, використовуючи кредити МВФ, відповідно вони не потрібні. Гірше того, вони шкідливі, тому що, оскільки залучення кредиту, який не дає економічного розвитку, потім перекладає тягар віддачі цих кредитів на майбутні покоління і їхні податки, то відповідно такі кредитні кошти залучати не лише не варто, а, чесно кажучи, як на мене, це злочин.

В Україні є внутрішні ресурси для розвитку економіки? РИА Новости Украина Корнейчук: власти все "сдали" МВФ и пытаются с ним договориться

— Безумовно.

Які саме?

— Внутрішні ресурси є. А якого саме розвитку економіки? Україна абсолютно спокійно, якщо не вистачає, наприклад, обігових коштів, може залучати, як це роблять всі великі наші фінансові і промислові корпорації під 1,5-2%, в світі немає проблем з грошима абсолютно. Уряд залучає в нас кошти знов-таки незрозуміло для чого, тому що він ніколи не пояснює нащо, а в реальності це дуже зрозуміло — для того, щоб перевести корпоративні борги в державні, під 7-10%, під 14%.

Відміна ПДВ дасть українським підприємцям щонайменше 16% коштів, які можна використовувати для розвитку. Не знаю, ліквідація фінансування усіляких націоналізацій на кшталт ПриватБанку додало б лише в кінці минулого і на початку цього року більше 200 млрд грн в реальний сектор економіки, а так вони зникли з економіки кудись. І це справа для розслідування відповідних органів. Ніхто цим не займається. В нас безліч ресурсів, які можна використовувати, але для того, щоб використовувати ці ресурси, ще раз повторюсь, потрібне спочатку недвозначне тлумачення законів, потрібен абсолютно чіткий захист прав власності, потрібне існування не якихось фантастичних систем.

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Тут не буде інвестицій, не буде розвитку економіки, тому що не вирішені базові проблеми — в який спосіб ти можеш розпоряджатися своєю власністю, хто її захищає і яким чином ти можеш використовувати свій прибуток на власний розсуд після сплати податків.

Ранее экономический эксперт Максим Праздников всказал мнение, что Украина получит транш МВФ, даже если не выполнит все требования Фонда.

В свою очередь эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров считает, что МВФ предъявил Гройсману и Порошенко "красную карточку".