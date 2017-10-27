Эксперт сказал, когда Украина получит транш МВФ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд не торопится принимать решение о выделении очередного транша Украине. На прошлой неделе официальная делегация Украины во главе с министром финансов Александром Данилюком вернулась из Вашингтона, где принимала участие в ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Неофициально задачей украинской делегации было провести переговоры с МВФ относительно спорных вопросов, касающихся выделения Украине очередного транша. Но чуда не произошло, и позитивных новостей о предполагаемых датах визита миссии Фонда в Украину и проведения заседания Совета директоров МВФ относительно выделения транша нет. По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, в Украине "сейчас все нормально: золотовалютные резервы страны крепкие, экономика растет, все спокойно", а значит срочной необходимости в получении денег от МВФ в этом году нет.

"По сути существует три основных требования МВФ. Это законодательство о приватизации, и старт продажи хотя бы одного объекта. Второе — это Антикоррупционный суд. Безусловно, это — вопрос, связанный с ценой на газ, поскольку это выполнение условий предыдущих траншей", — сказал экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Как пояснил Блинов, никто в правительстве сильно не будет расстраиваться, если Украина не получит транш МВФ в этом году.

"Например, Национальный банк в своих рабочих инструментах давно уже использует, что Украина не получит больше ни одного транша в 2017 году, и ничего у них не «выбивается», и ничего страшного не происходит. У широкого правительства сейчас на счетах у казначейства находится около 60 миллиардов гривен остатков. Естественно, имея такие остатки, имея валюту для расчетов, в принципе, правительству сейчас никуда не надо гнать и загонять лошадей — чуда никакого не будет, поэтому проще устроить какие-то показательные акции, которые вызовут одобрение местного населения и, соответственно электората", — считает Блинов.

По его мнению, не будет никакого расторжения отношений с Международным валютным фондом — это большой скандал, и украинское правительство этого точно не допустит.

"Но охлаждение этих отношений и откладывание в очень длинный ящик, может быть даже на год, пятого транша кредита МВФ — это вполне реальные вещи. И вполне возможно, что после отопительного сезона, как раз в связи с ценой на газ, вернутся к реальному рассмотрению отношений с МВФ. Миссия Данилюка, и это видно из его заявлений, оказалась провальной и он не смог получить деньги МВФ, но очевидно, что стратегической задачи "без кредита МВФ не возвращайся" перед ним не стояло. И очевидно, то сейчас в этом нет экономической потребности", — подытожил Андрей Блинов.