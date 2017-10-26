Нацбанк анонсировал визит миссии МВФ в Киев

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины ожидает в ноябре приезд технической миссии МВФ в рамках выполнения программы сотрудничества по предоставлению очередного транша кредитования, сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

Ранее в четверг Нацбанк заявил, что ожидает поступление очередного транша МВФ в первом квартале 2018 года.

"Мы ожидаем миссию в ноябре, это будет связано с анализом госбюджета на 2018 год, это можно ожидать после рассмотрения бюджета в парламенте в первом чтении и часть технической миссии будет присутствовать в Украине", — сказал Смолий на пресс-конференции в четверг, трансляция которой была на сайте финрегулятора.

Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ. Исполняющий обязанности главы Нацбанка Украины Яков Смолий 17 октября сообщал, что надеется на получение Киевом очередного транша от МВФ до конца года.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.