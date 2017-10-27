Данилюк уточнил, от чего зависит выделение транша МВФ уже в этом году

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Очередной транш МВФ может быть выделен Киеву до конца этого года, все зависит от принятых Верховной Радой решений, заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк.

Нацбанк Украины накануне сообщил, что регулятор ожидает поступлений очередного транша МВФ лишь в первом квартале 2018 года.

По словам Данилюка, сроки выделения нового транша зависят от принятия необходимых решений в рамках выполнения программы реформ, в частности, принятия Радой законов о создании антикоррупционного суда и приватизации.

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"Если это (выделение транша — ред.) откладывается до начала года — это не проблема, но ключевые законы должны быть приняты в этом году, и поэтому все-таки, я считаю, что это (выделение транша — ред.) может быть и в этом году. Ключевое — когда будут приняты законы", — сказал Данилюк.

Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украине сейчас не нужен транш МВФ.