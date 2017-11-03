МВФ выдвинул новые требования к Украине

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает новые требования к Украине для получения следующего транша, сообщил представитель фонда в Украине Йоста Люнгман.

Он отметил, что для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества с МВФ Украине нужно принять новый закон о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу государственных активов, принять закон о создании антикоррупционного суда, провести корректировку цен на газ в соответствии с автоматическим механизмом корректировки цен, ранее утвержденным правительством Украины.

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Также, по словам Люнгмана, требованием для четвертого пересмотра программы является успешное проведение пенсионной реформы, МВФ в данный момент анализирует законодательные изменения, которые были приняты украинским парламентом в этой сфере.

При этом он отметил, что МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы в Украине как критерия для пересмотра программы, а всего лишь перенес это требование на 2018 год.

По его словам, Киев уже на две трети выполнил программу сотрудничества с фондом. "Мы на две трети выполнили пятилетнюю программу МВФ, по программе МВФ мы сделали выборку 12,5 миллиарда долларов (4,6 миллиарда Киев получил по предыдущей программе stand-by и 8 миллиардов по действующей четырехлетней программе — ред.)", — сказал Люнгман в пятницу на украинском инвестиционном форуме.

Среди успехов, которые Украине удалось достичь благодаря сотрудничеству с МВФ за последние три года, Люнгман отметил очистку банковского сектора, переход к плавающему валютному курсу, сокращение дефицита госбюджета до 3% ВВП, начало энергетической реформы и повышение цен на газ в соответствии с импортным паритетом, создание новых антикоррупционных органов в рамках борьбы с коррупцией.

В свою очередь замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Украина по программе сотрудничества с МВФ может получить еще 8 миллиардов долларов.

Ранее Люнгман сообщил, что Украина не достаточно эффективно борется с коррупцией, это негативное явление ежегодно стоит стране 2% роста ВВП.