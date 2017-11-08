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    В Китае на построенном мосту устроили банкет

    (обновлено: )13810
    В китайской провинции Чжэцзян на новом мосту был организован банкет в честь завершения строительства.
    Открытие моста в китайской провинции Чжэцзян
    Фото People's Daily,China

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Завершение строительства моста стало поводом для огромного банкета в китайской провинции Чжэцзян.

    Китайское информагентство People's Daily сообщает, что на мосту поставили 140 накрытых столов.

    Фото People's Daily,China
    Завершение строительства моста в китайской провинции Чжэцзян

    Банкет был накрыт для строителей и местных жителей, которые с радостью приняли участие в празднестве.

    Фото People's Daily,China
    Банкет в Китае по поводу открытия моста в провинции Чжэцзян

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    Ранее в Харьковской области был открыт мост через реку Северский Донец. На открытие прибыл президент Петр Порошенко.

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