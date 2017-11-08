В Китае на построенном мосту устроили банкет

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Завершение строительства моста стало поводом для огромного банкета в китайской провинции Чжэцзян.
Китайское информагентство People's Daily сообщает, что на мосту поставили 140 накрытых столов.
Завершение строительства моста в китайской провинции Чжэцзян
Банкет был накрыт для строителей и местных жителей, которые с радостью приняли участие в празднестве.
Банкет в Китае по поводу открытия моста в провинции Чжэцзян
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