В Китае на построенном мосту устроили банкет

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Завершение строительства моста стало поводом для огромного банкета в китайской провинции Чжэцзян.

Китайское информагентство People's Daily сообщает, что на мосту поставили 140 накрытых столов.

Фото People's Daily,China Завершение строительства моста в китайской провинции Чжэцзян

Банкет был накрыт для строителей и местных жителей, которые с радостью приняли участие в празднестве.

Фото People's Daily,China Банкет в Китае по поводу открытия моста в провинции Чжэцзян

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Ранее в Харьковской области был открыт мост через реку Северский Донец. На открытие прибыл президент Петр Порошенко.