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15.10.201710:35
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    Польша откажется от кредита МВФ в $9,2 млрд

    (обновлено: )54220
    На решение отказаться от кредита МВФ оказали влияние сверхдоходы национального бюджета размером в 4,9 млрд злотых (1,36 млрд долларов), полученным с января по август.
    Доллары. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Польша намерена отказаться от кредитной линии (FCL) Международного валютного фонда (МВФ) стоимостью 9,2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны в субботу, передает Reuters.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
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    "Мы уходим с кредитной линии в размере 9,2 млрд долларов от МВФ", — говорится в сообщении в официальном Twitter Министерства финансов страны.

    При этом в сообщении цитируют высказывание министра финансов Матеуша Моравецкого: "Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать".#Morawiecki: Rezygnujemy z $9,2mld linii kredytowej #IMF Polska gospodarka jest w tak dobrej sytuacji, że możemy to zrobić. @IMFNews pic.twitter.com/JtlxiHrWQw

    Основанием для такого шага стали сверхдоходы национального бюджета размером в 4,9 млрд злотых (1,36 млрд долларов), полученным с января по август. Также на данное решение оказали влияние темпы экономического роста, которые, по информации ведомства, за упомянутый период составили почти 4%.

    В то же время в ведомстве не сообщают, намерена ли страна полностью разорвать действие соглашения с МВФ о гибкой кредитной линии.

    Ранее Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что в МВФ ждут прогресса в переговорах с Украиной о выделении очередного транша в ближайшие дни. 

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