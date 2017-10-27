Эксперт: Украина терпит кибератаки 24 часа в сутки

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Киберполиции назвали случаи хакерских атак, которые случились во вторник, киберинцидентами. Тем не менее, они не имели массового характера. Среди пострадавших оказались Киевский метрополитен, где вышла из строя система банковских сервисов, и Одесский международный аэропорт, где атаке подверглась информационная система, в связи с чем возникли задержки рейсов. Кроме того, хакеры задели и Министерство инфраструктуры.

Кроме того, хакеры задели и Министерство инфраструктуры. Но, по словам главы ведомства Владимира Омеляна, после атаки вируса BadRabbit ни один из объектов инфраструктуры в Украине не пострадал, а все системы работают стабильно.

Что представляет собой вирус-шифровальщик BadRabbit, ставший причиной новой волны кибератак, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт в области информационной безопасности компании "ИТ Лаборатория" Андрей Перцюх.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як би ви оцінили нещодавні кібератаки? І чи були це взагалі кібератаки? Тому що в кіберполіції це називають кіберінциденти.

– Такі інциденти відбуваються постійно. Просто у випадку нашої країни ураження елементарними вірусами і ураження якихось об'єктів інфраструктурних об'єктів перетворюється на шалену подію.

Проте тримати ці інфраструктурні об'єкти і комерційні об'єкти у належному стані — це досить неважка робота, її треба просто робити, треба постійно мати кваліфікований персонал, який би міг надати достатню консультативну, інформаційну допомогу адміністраторам для того, щоб не було ніяких інцидентів або кількість таки інцидентів була зведена до мінімуму.

Вірус-шифувальник BadRabbit, про який йдеться, наскільки він серйозний?

– Як можна казати, серйозний чи не серйозний вірус-шифрувальник, якщо він зашифрував дані, і це стійкий криптоалгоритм? Звичайно, він серйозний.

Питання полягає в тому, що є операційні системи набагато більш захищені від подібного впливу вірусів і взагалі від більшості вірусних атак. Але навіть ті системи, які активно рекламуються нашими державними органами, при повному, скажімо так, комплексі всіх необхідних встановлених засобів захисту можуть протидіяти певній кількості таких вірусів, і в тому числі такому вірусу, який напередодні розповсюджувався.

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Ми проводили досліди, взяли сам екземпляр вірусу, провели досліди на найновітніших операційних системах, які популяризуються. І ураження не відбувалося. Тобто це явні помилки адміністраторів і явні помилки тих, хто не дослуховується до спеціалістів з кібербезпеки.

З боку Київського метрополітену та Одеського аеропорту були заяви щодо проблем через вірус, чому вони не зверталися до Кіберполіції?

– По-перше, це стала практика в Україні – не звертатися і не заявляти про свої проблеми, щоб ніхто не знав, і щоб не вдарили обличчям у бруд, і залишатися на ринку такими собі дуже міцними горішками. З приводу того, що відбуваються ураження або якісь проблеми, а до них не звертаються, це, скоріше, вже проблема чи питання до самої Кіберполіції. І чому вони не реагують на якісь інциденти. І це, власне, структура, яка не може діяти без заяви.

Але коли питання йде у інфраструктурних моментах, коли це метро чи аеропорт, то там має бути якась інша система взаємодії.

Наскільки зараз висока ймовірність нових кібератак, адже дуже часто від Кіберполіції надходить інформація про те, що очікується нова хвиля.

– Це, скажімо так, звичайні заяви-попередження, і ці заяви можна підтвердити в будь-який момент, тому що кібератаки відбуваються постійно, 24 години 7 днів на тиждень 365 днів на рік.

Якщо ви подивитеся на елементарні монітори вірусної активності, вони працюють постійно, ці атаки щосекунди відбуваються. Інше питання, коли застосовуються кіберпідрозділи кібервійськ інших держав, які таким чином намагаються дестабілізувати як внутрішню обстановку в країні, так і вплинути на владу чи на комерційну складову України. Тому це — інше питання… І звичайно, з вірогідністю 90% завжди можна стверджувати, що от-от буде вірусна атака.

Ранее глава комитета по электронной коммерции "Интернет Ассоциации Украины" Александр Ольшанский в эфире "ГС" заявил, что Украина должна благодарить мировое сообщество за любую помощь в борьбе с кибератаками. Он также считает, что пугать украинцев масштабными хакерскими атаками перед каждым праздником – преувеличение со стороны спецслужб.