Bloomberg: наличные деньги, скажите им гудбай!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Нужны ли нам наличные деньги? Человеческие существа использовали самые разные вещи для обмена предметами, имеющими экономическую ценность: редкие металлы, нитки с нанизанными на них ракушками и даже бутылки виски. Со временем эти предметы стали более эфемерными, затем бумажные деньги стали заменять большую часть монет, а теперь цифровые формы все активнее вытесняют бумажные купюры. А могут ли физические наличные денежные знаки вообще исчезнуть?", — пишет в статье для Bloomberg Шринивасан Сивабалан.

"Экономисты считают, что общество без наличных денег будет обладать значительными преимуществами: более низкая стоимость транзакций, новые средства управления экономическим ростом, а также отсутствие условий для уклонения от налогов и отмывания денег. Критики видят в этом угрозу для неприкосновенности частной жизни, пугающие новые возможности в руках тиранов и рост неравенства", — продолжает автор публикации.

"Сингапур, Голландия, Франция и Швеция имеют самый высокий в мире уровень проведения безналичных транзакций, однако Швеция считается той страной, которая, вероятно, первой станет полностью безналичной. По данным Центрального банка Швеции (кстати, в настоящее время его руководство изучает вопрос о выпуске криптовалюты), в 2015 году лишь одна из пяти транзакций в крупных магазинах осуществлялась с использованием наличных денег. Церкви в Швеции уже давно стали принимать пожертвования, направляемые с помощью мобильных телефонов", — напоминает Шринивасан Сивабалан.

"Жители китайских городов стремительно переходят на безналичные расчеты, и происходит это благодаря системе, которая использует шифрованные коды на мобильных телефонах для проведения транзакций. Выпускающий кредитные карты консорциум работает в настоящее время над тем, чтобы можно было применять эту практику в глобальном масштабе", — говорится в статье.

"В Индии 255 миллионов людей используют систему Paytm (это образованный семь лет назад стартап, поддерживаемый китайской компанией Alibaba Group Holding Ltd.) для осуществления платежей с помощью виртуального кошелька. Отделения австралийского банка Citibank перестали принимать наличные деньги после того, как большинство клиентов стали использовать цифровые транзакции. А Европейский центральный банк решил прекратить в 2018 году выпуск банкнот номиналом 500 евро в расчете на то, что таким образом можно будет помешать финансированию терроризма", — продолжает автор публикации.

"Индия была сильно потрясена, когда правительство в ноябре 2016 года неожиданно решило заменить банкноты с крупным номиналом, составлявшие 86% находившихся в обороте наличных денег. Сделано это было для борьбы с уклонением от налогов и подделкой бумажных купюр. Однако дефицит новых купюр привел к тому, что компании стали испытывать сложности с выплатой заработной платы, а миллионы бедных людей были лишены возможности купить себе продукты питания", — продолжает Шринивасан Сивабалан.

Читайте также: Прощайте, купюры? МВФ намерен отменить наличные деньги

Правительство Индии отказалось от своего решения в июне 2017 года, когда ситуация с банкнотами сдала оказывать влияние на показатели экономического роста, хотя последствия первоначального решения ощущались и год спустя, говорится в статье.

История вопроса

"Со времен Римской империи люди испробовали большое количество вариантов замены носимых с собой наличных денег. Арабские торговцы разработали обменные расписки (bills of exchange) для финансирования международных транзакций, и эта система в поздние средние получила распространение и в Европе. Самый первый из известных чеков был выписан на счет лондонского банка ювелиров Clayton and Morris 16 февраля 1659 года", — напоминает журналист.

"Следующая революция началась с забытого бумажника. В 1949 году американский предприниматель Фрэнк Макнамара посетил в Нью-Йорке ресторан Majors Cabin Grill и испытал там неприятный момент, когда его жена вынуждена была заплатить по счету. Однако у него возникла некая идея, и через несколько месяцев он вернулся в тот же самый ресторан и расплатился там с помощью небольшой картонной карточки. Так родилась индустрия кредитных карт", — продолжает Шринивасан Сивабалан.

"Вскоре после этого банки начали использовать компьютерные системы, что облегчило процесс отслеживания движения денег в цифровом виде. Затем появились первые банкоматы, и произошло это в Лондоне в 1967 году. Дебетовые карты были испытаны годом ранее, однако в большом объеме их стали выпускать в 1980-х годах, когда количество банкоматов значительно увеличилось. Онлайновый банкинг появился в следующем десятилетии, а его введение покончило раз и навсегда с доминированием наличных денег", — говорится в статье.

Аргументы

"Правительствам, избавляющимся от наличных денег, будет легче обнаруживать уклонение от налогов и торговлю наркотиками. Предприниматели не только сэкономят деньги на стоимости транзакций, но и смогут получить выгоду от беспрепятственной оплаты, а количество покупок будет увеличиваться. По мнению некоторых экономистов, центральные банки смогут более эффективно вести борьбу с рецессией за счет введения отрицательных процентных ставок — по сути, речь идет о введении налога на сбережения для стимулирования расходов, — если накопление наличности не будет предоставлять возможность обойти штрафные санкции", — продолжает автор публикации.

"Критики утверждают, что в полностью цифровой экономике правительства и банки получат возможность установить контроль за вашей финансовой жизнью, а с помощью одного поворота выключателя они смогут оставить без единого пенса. Сети иногда обрушаются. И все будут уязвимы в случае кибератаки или нарушения электроснабжения, как это произошло с жителями Пуэрто-Рико, когда ураган "Мария" разрушил большую часть электросетей этого острова", — говорится в статье.

"Что касается бедных людей на нашей планете, то им угрожают оба этих варианта. Миллиарды людей в развивающемся мире нуждаются в наличных деньгах для покупки продуктов питания на очень небольшие суммы, иногда на несколько центов. Не все люди могут позволить себе иметь мобильные телефоны или другие устройства для подключения к цифровым сетям. Это может превратить в граждан второго сорта людей, не имеющих равного доступа к услугам банкинга", — полагает Шринивасан Сивабалан.

С другой стороны, такие сервисы как Paytm и Индии и такие мобильные сети как кенийская M-Pesa позволили людям в отдаленных деревнях испробовать новые сервисы, в том числе предоставление кредитов для микробизнеса, пишет автор статьи.