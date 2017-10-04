Ольшанский: Украина стала полигоном киберпреступности

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

США планируют выделить более пяти миллионов долларов на усиление кибербезопасности Украины. Об этом говорится на сайте посольства Соединенных Штатов. Сообщается также, что уже проведены переговоры по этому поводу и есть предварительные договоренности. Правда, на что же конкретно будут выделены эти деньги, пока неизвестно.

В текущем году Украина подверглась мощным кибератакам. А еще в конце 2016-го были выведены из строя ресурсы ряда энергетических компаний и органов власти. В июне масштабная атака с применением вируса Petya.A на некоторое время парализовала работу ряда государственных и частных компаний.

Необходимость усиления кибербезопасности Украины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы глава комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет Инвест" Александр Ольшанский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки це суттєва допомога для посилення кібербезпеки?

— Я не знаю, на що вони підуть. В мене є тільки якесь моє бачення. Я знаю, що уряд США може якось допомагати матеріально-технічним забезпеченням. Тобто вони не можуть сплачувати зарплатню. Тобто це буде якесь матеріально-технічне забезпечення в першу чергу для кіберполіції. Може, якась частина для СБУ, там є теж відповідні підрозділи. І це повинно допомогти нам у виявленні таких кібератак, а також в боротьбі з ними безпосередньо.

Чого не вистачає в технічному плані Україні для того, аби захистити себе від кібератак?

— Коли кажуть, що достатньо розвинена, то, по-перше, це стосується приватного сектору, а по-друге, це стосується наших можливостей ментальних. Щодо сучасного забезпечення технічного, тобто це спеціалізовані комп'ютери, спеціалізовані системи, які допомагають, системи виявлення цих кібератак. Також я вважаю, що дуже доцільною буде допомога в плані якогось інформаційного обміну. Тобто навчання наших спеціалістів, навчання спеціалістів кіберполіції. Це дійсно може допомогти Україні в цьому, бо Україна зараз на передньому фронті цього всього знаходиться. Бо ми стали таким полігоном, де використовують ці методи новітні, тому я вважаю, що така допомога нам потрібна.

Чи може тут бути державно-приватне партнерство?

— Потрібно, щоб таке було, бо в усьому світі завдяки такому співробітництву держава виграє. Тому що знання зосереджені у приватних компаніях. Тому що приватних компаній більше. Вони стикаються з цими загрозами частіше, і тому знання зосереджені там. Але, якщо ми говоримо про допомогу США, то вона, я впевнений, вона буде направлена на якісь державні установи.

Які державні установи мають бути в першу чергу захищені?

— Потрібно відрізняти захист та протидію. Тобто якщо говорити про захист, то це в першу чергу енергетичні й інформаційні державні ресурси. Це мають бути ресурси, від яких залежить безпосередньо життя. Наприклад, ресурси, щодо керування аеропростором, аероорухом, чи ресурси щодо керування АЕС тощо. А якщо казати про протидію, то це в першу чергу кіберполіція та СБУ.

Наскільки ефективно свої функції виконує кіберполіція?

— Я тут не буду приєднуватися до цих експертів. Я вважаю, що зараз ситуація дуже поліпшилася. Тобто кіберполіція працює і як раз атака Petya.A продемонструвала, що кіберполіція здатна, бо вони дуже швидко видали рекомендації. А щодо попередження, неможливо зробити те, чого неможливо. Тобто не завжди можливо попередити атаку. На те воно й атака. Тобто це завжди несподівано.

Які висновки були зроблені після атаки?

— Я поки що не моду сказати, що є якісь революційні зміни. Але потрошку все змінюється. Тобто ця проблема стала на часі. І є люди, які цим займаються. На це виділяються якісь гроші тощо. Але ясна річ, що якщо це ми не зважали на це декілька років, то зараз за два-три місяці неможливо все зробити. Але я ще раз хочу наголосити, що ситуація змінюється. І це видно, що вона змінюється. І я вважаю, що ми будемо мати більший рівень захищеності у майбутньому.

Українська відсталість в компьютеризації йде їй на користь?

— Так, це дуже важливий чинник. І це і продемонструвала та ж атака Petya.A. Тобто атака була здійснена на найбільш комп'ютеризовану частину нашого життя. Тобто атака відбувалася через електронну податкову звітність, яка дуже комп'ютеризована в Україні. Але ми повинні розуміти, що в нас немає такої страшної відсталості, і поступово все більше і більше сфер нашого життя будуть комп'ютеризуватися. Ми все більше будемо залежні. Навіть у побуті ми залежні. Тобто в нас є ці електронні картки та до них дуже багато чого прив'язано. Ми сплачуємо за комуналку через інтернет тощо. І наша залежність від електронних систем буде посилюватися і дуже швидко.

Напомним, по мере наказания киберпреступление в США приравнивается к убийству, а в нашей стране с хакерами заключают сделку, после чего отпускают на свободу, заявил эксперт Ярослав Гришин.

Ранее политический эксперт Михаил Павлив предположил, что появление вируса после обновления программы, которую используют госорганы и банковский сектор Украины, связано с планируемым визитом ревизора США, который должен проверить ход борьбы с коррупцией.