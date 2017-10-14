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    Общество

    Госспецсвязь предупредила об угрозе новой кибератаки

    (обновлено: )49
    Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщила о возможности кибератак на информационные ресурсы в срок с 13 по 17 октября.
    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Угроза новой кибератаки в Украине существует в период с 13 по 17 октября, сообщает команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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    "Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщает о возможности кибератак на информационные ресурсы Украины в срок с 13 по 17 октября. Существует вероятность, что отдельные признаки кибератаки могут совпадать с соответствующими признаками вредного воздействия компьютерного вируса Petya-A, который атаковал информационные ресурсы ряда стран, начиная с 26 июня", — говорится в сообщении на сайте CERT-UA

    В четверг Служба безопасности Украины предупредила о возможной новой масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании с целью дестабилизации ситуации в стране, однако СБУ не уточняла период такой угрозы.

    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявляла, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

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