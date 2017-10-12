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    Общество

    СБУ предупреждает о новой кибератаке

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (148)

    (обновлено: )5701
    Как отметили в СБУ, новая кибератака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

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    По информации спецслужбы, целями злоумышленников могут стать определенные крупные государственные и частные компании. Основная цель — нарушить штатное функционирование информационных систем для дестабилизации ситуации в стране.

    Специалисты Службы безопасности Украины получили данные о том, что атака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаки, проведенной в июне 2017 года.

    Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    — обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

    — осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании;

    — обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.

    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявляла, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

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