СБУ предупреждает о новой кибератаке

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

По информации спецслужбы, целями злоумышленников могут стать определенные крупные государственные и частные компании. Основная цель — нарушить штатное функционирование информационных систем для дестабилизации ситуации в стране.

Специалисты Службы безопасности Украины получили данные о том, что атака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаки, проведенной в июне 2017 года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

— обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

— осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании;

— обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявляла, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".