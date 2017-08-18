СБУ предупреждает о возможной новой кибератаке

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила о возможной новой кибератаке на украинские учреждения и предприятия, говорится в сообщении спецслужбы на странице в Facebook.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявляла, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc". В ведомстве заявляли, что очередная атака хакеров на страну может произойти 24 августа, в День независимости.

"Служба безопасности Украины предупреждает о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий и просит соблюдать разработанные рекомендации", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при анализе последствий и предпосылок первой атаки было установлено, что ей предшествовал сбор данных о предприятиях Украины с последующим их сокрытием в файлах cookies и отправкой на командный сервер. Речь идет об электронной почте, паролям к учетным записям, которые используются на предприятиях, реквизитах доступа к командно-контрольным серверам и хеш-данным учетных записей пользователей в пораженных системах, а также другой информации, отсутствующей в открытом доступе.

Специалисты СБУ предполагают, что именно эта информация была целью первой волны кибератаки и может быть использована как для проведения киберразведки, так и в целях дальнейших деструктивных акций.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее сообщил, что киберполиция и СБУ "прекратили второй этап кибератаки". Он заявил, что изъяты сервера, на которых якобы есть "следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ". При этом глава МВД Украины не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность РФ к этим кибератакам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления украинских властей, что Россия якобы причастна к организации кибератаки на Украину, являются абсурдными.