США вовлекают Украину в кибер-войны

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Владимир Матвеев, обозреватель

США предоставят Украине $5 млн в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности, сообщается на сайте Посольства США в Украине со ссылкой на заявление посла США в Украине Мари Йованович.

"Соединенные Штаты предоставят более $ 5 млн в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", говорится в сообщении посольства.

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В диппредставительстве сообщили, что 29 сентября Украина и США провели в Киеве первый "двусторонний диалог" по вопросам кибербезопасности. Его участники, признавая важность киберугроз, поделились подходами к организации структур из политики кибербезопасности и порядка действий в ответ на киберинциденты.

Стороны также подтвердили свою "готовность к сохранению открытого, взаимносовместимого, надежного и безопасного Интернета".

Согласно сообщению, стороны обсудили "пути защиты критической инфраструктуры и военных систем, а также обменялись взглядами относительно мероприятий по усилению доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ". Участники также рассмотрели действующие мероприятия США относительно предоставления помощи по кибервопросам в Украине.

Делегацию США возглавляли специальный помощник президента и старший директор в Совете национальной безопасности по вопросам международной политики кибербезопасности Джошуа Стайнман, заместитель Госсекретаря по вопросам кибер- и международных коммуникаций и информационной политики Роберт Стреер и заместитель координатора по вопросам кибербезопасности Госдепартамента США Мишель Маркофф. В состав делегации США входили также представители Госдепа США, министерств финансов, обороны, энергетики, юстиции и внутренней безопасности США, а также ФБР.

Показательно, что одновременно, НАТО и Евросоюз проводят параллельные учения по сценарию гибридных угроз.

В частности, Евросоюз приступил 28 сентября к первым тестовым учениям по проверке инструментов и механизмов реагирования на кризисные ситуации, связанные с противодействием кибер- и гибридным угрозам, сообщается на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Параллельное и скоординированное учение PACE 17 пройдет по сценарию гибридной угрозы, затрагивающей ЕС и его государства-члены, и проверит в течение недели, до 4 октября, их готовность реагировать на такие вызовы безопасности", говорится в коммюнике ЕВС.

Европейская внешнеполитическая служба разъясняет, что целью учения является повышение готовности и оценка эффективности инструментов и механизмов ЕС в случае возможного нападения, также как разработка предложений по улучшению ситуации там, где это необходимо.

ЕВС сообщила, что с 4 по 11 октября 2017 года НАТО проведет отдельное антикризисное учение (CMX).

Хотя учения НАТО CMX17 и PACE17 будут проводиться как самостоятельные, но параллельно и скоординировано, в целях улучшения обеспечения координации между персоналом ЕС и НАТО по реагированию на кризисы.

Пресс-служба Североатлантического альянса также сообщила, что с 4 по 11 октября пройдут 21-е с 1992 года антикризисные учения CMX 2017

В ходе CMX 2017 альянс планирует применить и протестировать процедуры консультаций и принятия как собственных, так и во взаимодействии с партнерами, решений на стратегическом политико-военном уровне.

Сообщается, что в учениях будет задействован военный и гражданский персонал как в столицах стран альянса, так и в штаб-квартире НАТО и в стратегических командованиях организации.

Учения пройдут по вымышленному сценарию кризиса, но с предложением реалистичных условий, связанных со статьями 4 и 5 натовского устава о коллективной обороне и решениями Варшавского саммита НАТО.

Речь идет о тестировании глобальной реакции в контексте сложного гражданско-военного сценария в гибридной обстановке.

Показательно, что одновременно в Хельсинки состоялась церемония официального открытия Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, созданного 12 странами ЕС и НАТО. Его целью является увеличение потенциала Европы и НАТО в предотвращении гибридным угрозам.

Напомним, что во время ежегодного послания к украинскому парламенту президент Украины Петр Порошенко, заявил, что Украина продолжит предпринимать шаги по сокращению присутствия и популярности в Интернете российских социальных сетей.

Ранее, 15 мая 2017 года Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против РФ, согласно которому в Украине блокируется доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

Согласно сообщениям журналистского сообщества и правозащитных организаций, в Украине продолжается оказание давления силовыми и специальными структурами на независимых журналистов и выдворение представителей российских СМИ по надуманным предлогам. Ряд резонансных убийств журналистов, включая гибель журналиста Павла Шеремета, остаются нерасследованными.

При этом, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что суд засекретил судебные решения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по ходатайству следователей, поскольку в этом есть процессуальная необходимость.