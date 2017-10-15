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    В мире

    В Microsoft заявили, что за кибератаками WannaCry стоит Северная Корея

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (149)

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    По словам президента компании Microsoft Брэда Смита, все осведомленные наблюдатели заключили, что причиной WannaCry была КНДР, которая использовала киберинструменты или оружие, украденное из Агентства национальной безопасности (АНБ) в США.
    Логотип Microsoft
    REUTERS Charles Platiau

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что КНДР ответственна за кибератаки с использованием вируса WannaCry, затронувшие более 200 тысяч пользователей ранее в этом году, сообщает телеканал ITV.

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    По информации телеканала, Смит "с большой уверенностью" полагает, что за атаками стоит Пхеньян. "На данном этапе я думаю, что все осведомленные наблюдатели заключили, что причиной WannaCry была КНДР, которая использовала киберинструменты или оружие, украденное из Агентства национальной безопасности (АНБ) в США", — приводит телеканал слова Смита.

    Он отметил, что за последние полгода кибератаки, осуществляемые отдельными государствами, участились и стали более серьезными.

    Ранее сообщалось, что связанная с КНДР группа хакеров может стоять за масштабной кибератакой WannaCry, которая с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу АНБ США.

    Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.

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