Эксперт: в Украине бизнес – удобный мальчик для битья

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Украина поднялась на четыре ступени в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь наша страна занимает 76-е место среди 190 стран. В прошлом году по уровню благоприятности условий для ведения бизнеса Украина заняла восьмидесятое место, поднявшись на три позиции, и оказалась между Сан-Марино и Боснией и Герцеговиной.

Позицию Украины в рейтинге прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи створила Україна економічний прорив?

– Прорив, я би не назвав. Але тенденція правильна. І до речі, останні роки Україна дійсно поступово покращує свою позицію в цьому рейтингу. До речі, давайте скажемо для наших слухачів, що це щорічне дослідження експертів групи Світового Банку, яке показує простоту здійснення підприємницької діяльності на основі деяких показників. Тобто це гарний такий консолідований показник, який показує, як в країні розвивається умови для розвитку підприємництва.

Тому в цілому, я думаю, що це позитивно, по-перше, що йде підняття, по-друге, те, що перша особа країни – президент, теж про це каже. Тобто він людина, яка безпосередньо знає, що таке бізнес. І в моєму розумінні це дуже гарний сигнал взагалі для суспільства.

Цей рейтинг і наші пересування між щаблями цього рейтингу — це тільки для суспільства українського показник? Чи звертають увагу на нього, наприклад, інвестори якісь?

– Безумовно, якщо ти не знаєш, що в тій чи іншій країні відбувається, що ти робиш? Ти намагаєшся отримати таку збалансовану інформацію перед тим, як приймати рішення інвестувати чи не інвестувати.

Скажімо, в Україні, можливо, це буде цікаво для вас і для наших слухачів, що для України найкращий показник – це спрощення відкриття бізнесу. У нас 20 місце. А найгірше в нас в сфері боротьби з корупцією. В нас 140 місце серед 190. І це не погана ситуація.

Якщо ви мене перепитаєте, що краще було за останній рік, де ми посунулися вверх, це саме відкриття бізнесу, трошки краще там з оподаткуванням, простіше стало. Такі невеликі зміни, але в принципі, вони йдуть в правильному напрямку.

Різниця між 70 місцем і 20 місцем – шалено велика. Тобто в першій з 20 країн, до яких нам ще тягнутися і тягнутися. І ще один теж для нас такий не дуже добрий показник, наші з вами сусіди, такі як Грузія, значно нас перевищує. Росія та Білорусь теж перевищують Україну у цих показниках. Щоб ми зрозуміли.

На які сфери Україні треба звернути увагу?

– Як це не банально, але нам дійсно треба прийняти приблизно 40 законів, які покращують життєдіяльність бізнесу – про невтручання, про перевірки, і таке інше. Їх поки що ми не прийняли про захист контрактів, про судовий захист. Бо сьогодні підприємець в нас це є бізнес і в Україні такий дуже маленький прошарок.

Він сьогодні відчуває себе, знаєте, такий хлопчик для биття. Можливо, з позитивних моментів я скажу так, останнім часом ЗМІ раніше показували, як постійно маски-шоу на тому чи іншому бізнес-підприємстві. Здебільшого все ж таки показують політиків. Я б сказав так, з точки зору просто зовнішніх трошки стало правильніше.

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Я не знаю, я правильно тут слово підібрав чи ні, але зрозумієте, вектор розвитку подій. Тобто малий та середній бізнес в нас настільки ще незахищений, що його треба захищати всім. В тому числі, до речі, і ЗМІ. Тому що у нас малий та середній бізнес – це 15% ВВП.

В нормальній країні, в європейській, 75-85%. Тобто в нас дуже малий прошарок, хто займається бізнесом. Бо здебільшого люди бояться. Вони йдуть на державну службу. Їм здається, що це більш захищена позиція, більше впевнена позиція, більш авторитетна для суспільства тощо.

В плані дерегуляції Україна провела за останній рік якісь відчутні процедури?

– Я б сказав, так. І, до речі, нинішній керівник, вона нормально веде роботу. Люди, які знають, що це є бізнес не по книжках, і не по ЗМІ, а безпосередньо, завжди це дуже великий позитив. Тому що вони знають, що таке бізнес, створення робочих місць.

Ще скажу, покращення йде, але нам є, куди ще рухатися. Для того, щоб в цю країну почали вкладати гроші, як внутрішні інвестори, так і зовнішні, вони мають бачити що тут відбувається щось позитивне. Тому треба робити нам, а не чекати, що поки що в світі стане гірше.

К слову, украинские предприниматели сами решают, что им выгоднее: платить налоги или откупаться штрафами. Такое мнение выразил партнер международной компании Kreston GCG Артем Ковбель в эфире Голоса Столицы.