Доротич: бизнес-рейтинги Украины далеки от реальности

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Украина может подняться в рейтинге Всемирного Банка Doing Business-2018 сразу на семь пунктов. При условии, если будет принят законопроект об улучшении инвестиционного климата, подготовленный Офисом эффективного регулирования (BRDO) и Минэкономразвития.

Среди направлений, которые требуют изменений — упрощение в получении разрешений на строительство, облегчение условий для открытия бизнеса, регистрации имущества, защиты миноритарных акционеров, а также уплаты налогов.

Сделать это все в BRDO предлагают за счет уменьшения стоимости технического надзора и долевого участия в строительстве в Киеве. Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business на десять позиций — до 70-го места. А это потенциально может принести дополнительно миллиард долларов инвестиций.

Перспективы улучшения условий ведения бизнеса спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

Сергей Доротич/Facebook Сергей Доротич. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно ті заходи, які на сьогодні перераховують в BRDO здатні привести до стрімкого підняття України в рейтингу Doing Business?

— Якщо будуть запроваджені зазначені зміни, те, що ми в цьому рейтингу будемо підняті як мінімум на сім позицій, а, можливо, на десять, це правда. Друге питання, наскільки цей рейтинг актуальний і наскільки він практичний для бізнесу, який шукає шляхи інвестування. І я хочу сказати, що зазначений рейтинг малоефективний, як на мене, тому що ми чуємо чи не щопівроку звіти уряду про те, що чергове покращення, черговий злет в рейтингу Doing Business. Але якщо проаналізувати кількість інвестицій, які залучені в державу, то вони просто мізерні в порівнянні з аналогічними, які надходять в європейські країни. І головним показником іноземних інвестицій є іноземні інвестиції США. Якщо їх проаналізувати, то вони не дотягують до показника навіть країн третього світу. Рейтинг виводить середній показник привабливості бізнесу, а Україна фокусується на тих показниках, які найлегше видозмінити, які дозволяють рухатися по щаблю вверх, хоча вони не є ключові при прийнятті рішень щодо інвестування. Зокрема, такі питання, як захищеність обігових коштів, захищеність майна, вони найбільш складні, тому що пов'язані з корупційною складовою України, з нашою недолугою судовою системою, правоохоронними органами, корупцією. І в тому числі, військовими діями. Ці показники ми видозмінити не можемо. Ми на них не фокусуємося. Вірніше, уряд на них не фокусується. А натомість він фокусується на знятті певних обмежень при, наприклад, капітальному будівництві в місті Києві. Зокрема, зменшенню витрат на технічний нагляд і зменшення витрат так званого пайового внеску, що є досить сумнівним. Тому що, з однієї сторони, справді, це дозволить нам по цьому рейтингу різко стрибнути вверх і за рахунок цього перекрити ці недолугі рейтинги, в які ми не попадаємо. Але це питання дуже сумнівне. В нас Київ і так уже захлинають новобудови, і наскільки потрібно робити ці видозміни, в мене великі питання. Тому що пайовий внесок — це ті витрати, які несе місто на утримання інфраструктури. Тобто моє відношення дуже критичне.

Тобто ви негативно ставитеся до висновків Офісу ефективного регулювання?

— Я вже неодноразово критикував і діяльність того самого BRDO, тому що справді вони гоняться за рейтингами, за черговою галочкою. Але ще раз підкреслюю, ці рейтинги не відображають реальної картини, це середня температура по лікарні. За рахунок підняття таких рейтингів, які малоефективні, на які бізнес не дивиться. В той час, коли незахищені інвестиції, то яке буде навантаження на кошторис витрат при будівництві, мало хто звертає. Серйозні компанії сюди не приходять, а всі інвестиції, які в нас є, це інвестиції з РФ, які стосуються докапіталізації російських банків у зв'язку з постановами НБУ й інвестиції з Кіпру та з інших офшорних зон. Це фактично наші гроші, вкрадені з бюджету, нашими державними владарями, які повертаються у вигляді нібито іноземних інвестицій. Але фактично це такі оборудки. Тому до рейтингів так відносяться дуже скептично. І не тільки я, а всі мої колеги. Це виключно для того, щоб черговий раз нашим можновладцям демонструвати на папері свою діяльність і виторговувати чергові транші для підтримання економіки, відтак утримання держави.

Чим ЄСВ на сьогодні заважає?

— Насправді, цей показник підтягується не зовсім вчасно, а трохи з запізненням. Я хочу нагадати, що у нас був з 1 січня 2017 року зменшений ЄСВ у два рази. І цей показник справді може бути суттєвим, може вирости. Однак знову таки, розділяється. Якщо взяти сукупне навантаження на зарплату, то воно у нас найбільше в Європі. І те що у нас один показник з цього навантаження, ЄСВ, менший, то це просто гра цифрами. Тому що загальне сукупне навантаження, якщо порахувати, ПДВ, який треба сплатити перед тим, як нарахувати зарплату, Пенсійний фонд, ЄСВ, військовий збір, то там навантаження значно більше, ніж середнє у європейських країнах. Тому цей показник маніпулятивний. Наступний показник, єдиний з цих п'яти критеріїв, чи показників, які справді, я вважаю, над ним треба працювати, але він прописаний досить якось незрозуміло мені, що саме вони хочуть зробити, це захист міноритаріїв. Тому що це хвороба, до речі, не лише України, а і багатьох країн світу. Те що міноритарії, які мають частину акцій чи частку в будь-якому капіталі, вони насправді не захищені.

Мається на увазі ТОВ?

— Ні, це міноритарії. По товариству, це інший пункт. А міноритарії це захист. Є компанія. У неї 100% акцій, а ви, як міноритарій, володієте 0,5. Розумієте, що ваші потуги будуть знівельовані тими, хто тримає контрольний пакет. Саме цим законодавством треба займатися, щоб ми стимулювали розвиток інвестиційного ринку і захисту акціонерів. Що стосується легкості відкриття бізнесу — теж один критерій — тобто проблеми реєстрації ТОВ. У нас відкриття бізнесу насправді на сьогоднішній день не занадто складний процес. Не над тим треба працювати. Однак, відкриття бізнесу це як дорога в один кінець, або система ніпель. Зайти в бізнес легко, а вийти важко. І ми на всіх нарадах, і в Кабміні, на зустрічах з урядовцями, говоримо, що головна проблема це не відкриття, а легальне закриття бізнесу, яке сьогодні в Україні неможливе. Тобто закрити ТОВ без хабарів, без корупційної складової, немає можливості. Це полегшення щодо реєстрації буде не за три дні реєструватися ТОВ, а буде реєструватися за один. Наскільки це потрібно, ми і так на сьогоднішній день, попри всі заяви боротьби з тіньовим сектором, спостерігаємо, що борються з легальними підприємствами шляхом блокування податкових накладних, а конвертаційні центри, чи так звані схеми мінімізації, як працювали, так і працюють. А вони якраз і працюють за схемою швидкої реєстрації бізнесу, проведення великих фінансових коштів через них, так званий обнал, а потім це підприємство просто викидається. Якщо ми працюємо в цьому напрямку, то в принципі вірною дорогою йдемо.

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Чи можна сприяти розвитку таких інвестицій в акції, якщо в Україні фактично і немає цього ринку акцій?

— Це взаємопов'язані речі. Ринку акцій немає, тому що всі розуміють, що сенсу вкладати кошти в капітал якихось підприємств немає. Тому що той, хто тримає контрольний пакет акцій, він і керує балом. І ваш навіть 1% не буде справляти ніякого враження. Ніякого прибутку від цього ви не отримаєте, а відтак немає і бажання інвестувати в такі акції. Тому що у нас законодавство прописано так, що збори акціонерів більшістю своєю приймуть рішення, що прибуток, який отримала компанія, буде направлений на розширення матеріально-технічної бази, будь-що, і ви, вклавши кошти свої в міноритарні акції, не отримаєте від цього ніякого зиску. Саме в цій царині треба працювати, але я підкреслюю, що в цьому напрямку вже йдуть розмови понад десять років, а віз і нині там. Тому що це пов'язано з загальнополітичними процесами й з тим, хто керує нашою державою. А цим керують якраз власники великого бізнесу, які не зацікавлені в захищені прав малих інвесторів, тому що це в якійсь мірі буде слугувати зменшенню їхньої дохідної частини контрольного пакету акцій, якими вони володіють.

Напомним, депозиты в Украине не покрывают процент инфляции, реально это трагедия для экономики страны, считает заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли.