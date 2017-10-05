Скрыть происхождение донбасского антрацита практически невозможно - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Назревает угольный скандал. Стало известно, что антрацит, который добывают на неподконтрольной территории Донбасса, ввозится в Польшу по российским документам. Это подтвердили в польском правительстве.

Как утверждает министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский, в его страну было ввезено относительно небольшое количество этого антрацита. Он также заверил, что по факту поставки угля с неконтролируемых территорий Донбасса будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены.

Прокомментировал сложившуюся ситуацию с углем и министр энергетики Украины Игорь Насалик. Он считает, что закупка антрацита в ОРДЛО является "прямым финансированием терроризма". Поэтому сейчас основная задача — максимально заблокировать этот процесс и прекратить незаконную поставку антрацита с неподконтрольных территорий в другие страны.

В этом контексте стоит напомнить, что украинская власть не закупает антрацит с неподконтрольных территорий Донбасса. Это продолжается с начала года, когда стартовала так называемая "торговая блокада" с ОРДЛО. Одним из активных участников старта торговой блокады был народный депутат Семен Семенченко. Тогда он говорил, что блокада направлена на прекращение незаконной торговли углём, поскольку на ней наживаются лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Угольный конфликт прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як визначили, що антрацит, який потрапив до Польщі за російськими документами, є саме тим, який видобувають на непідконтрольній території?

— Будь-яке вугілля має унікальні фізико-хімічні властивості. В тому числі донбаське. Воно взагалі дуже відрізняється від фактично будь-яких альтернатив. І через вміст сірки, і через певні фізичні якості. Тому для фахівців, які дійсно розуміються на вугіллі, визначити звідки саме постачається вугілля, тим більше в маленькому регіоні, не проблема.

До речі, міністр енергетики Польщі каже, що до його країни було ввезено 11 мільйонів тонн антрациту.

— Тисяч тонн антрациту. Тут кількість нулів має значення. Мова йде саме про 11 тисяч тонн і це невелика кількість реально. Це один день роботи енергостанції.

Могло трохи більше бути, ніж 11 тисяч або інші постачання?

— Мабуть, теоретично могло бути все. Чи було насправді? На жаль, поки польські владні органи не проведуть відповідне розслідування і не зрозуміють, як виглядає ситуація, ми не зможемо дати якоїсь реальної оцінки.

Напомним, в 2019 году Украина сможет полностью отказаться от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы. Об этом на заседании правительства сказал министр энергетики Игорь Насалик. Вместе с этим, эксперт в сфере энергетики Андрей Герус в эфире Голоса Столицы заявил, что в Украине создан культ антрацита, поскольку с начала блокады Донбасса прошло несколько месяцев. И если бы у Украины действительно была потребность в антраците, то за это время можно было наладить его импорт.