Властям стоит больше внимания уделить углю, а не газу - эксперт

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Польша собирается увеличить вдвое продажи газа в Украину. О таких намерениях заявила одна из польских нефтегазовых компаний PGNiG. Именно эта компания в течение 6 месяцев прошлого года продала Украине более 400 миллионов кубометров газа. В этом году цифра может удвоиться и Польша может продать Украине 700-800 миллионов кубометров газа.

Об обеспечении страны топливом на отопительный сезон рассказал в эфире радиостанции Голос столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Очень много будет зависеть от погодных условий. По той простой причине, что в случае, если начнется достаточно серьезное похолодание в Европе, то Европа начнет отбирать большее количество газа и, соответственно, тот газ, который поступает в Украину по реверсу, свободных объемов станет значительно меньше. Для этого, кстати, нужны хранилища, чтобы быть застрахованным от форс-мажорных моментов. Исходя из того, что НАК заявил о том, что будет закачано порядка 17 миллиардов кубометров, то в принципе, это достаточно серьезная страховка на зиму для того, чтобы не возникло форс-мажоров. Если мы говорим в целом, то в отличие от предыдущих отопительных сезонов за последние три года, этот обещает быть с точки зрения обеспечения газом более спокойным. Но у нас есть проблемы по углю. У нас есть проблемы по наполнению складов. У нас есть проблемы по дополнительным закупкам, которые необходимо будет произвести в течение зимы. А это порядка четырех миллионов тонн угля, который надо будет дополнительно купить, помимо того угля, который добывается в Украине, а также помимо того угля, который законтрактован и уже направляется в Украину из США и из ЮАР", — заявил эксперт.

Напомним, украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках в Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Первое судно с 62 тысячами тонн американского угля прибыло в порт "Южный" в среду.