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    Экономика

    Украина получила новую партию угля из ЮАР

    (обновлено: )12703
    Судно Panamax Semiramis с 80 тыс. тоннами угля пришвартовалось ночью 17 сентября в порту "Южный". Пятая партия угля ориентировочно прибудет в ГП "МТП "Южный" уже 19 сентября.
    Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В Украину прибыла очередная, четвертая, партия  антрацитового угля из Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает пресс-служба порта "Южный".

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    Судно Panamax Semiramis с 80 тыс. тоннами угля пришвартовалось ночью 17 сентября.

    С начала года это четвертый балкер для тепловых электростанций энергохолдинга ДТЭК. В 2017 году энергетикам отправлено более 300 тыс. тонн антрацита и металлургам более 1 млн тонн коксующегося угля.

    "В сентябре ГП "МТП "Южный" планирует принять для различных грузовладельцев шесть судов с энергетическим и коксующимся углем общим объемом более 530 тыс. тонн ", — говорят в порту.

    Пятая партия угля ориентировочно прибудет в ГП "МТП "Южный" уже 19 сентября.

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