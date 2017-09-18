Украина получила новую партию угля из ЮАР

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В Украину прибыла очередная, четвертая, партия антрацитового угля из Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает пресс-служба порта "Южный".

Судно Panamax Semiramis с 80 тыс. тоннами угля пришвартовалось ночью 17 сентября.

С начала года это четвертый балкер для тепловых электростанций энергохолдинга ДТЭК. В 2017 году энергетикам отправлено более 300 тыс. тонн антрацита и металлургам более 1 млн тонн коксующегося угля.

"В сентябре ГП "МТП "Южный" планирует принять для различных грузовладельцев шесть судов с энергетическим и коксующимся углем общим объемом более 530 тыс. тонн ", — говорят в порту.

Пятая партия угля ориентировочно прибудет в ГП "МТП "Южный" уже 19 сентября.