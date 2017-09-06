Украина ожидает три судна с импортным антрацитом

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Вице-премьер Владимир Кистион сообщил, что три судна с импортным антрацитом прибудут с 8 по 12 сентября в порт "Южный" под Одессой.

"С 8 по 12 сентября у нас пик поставки энергетической марки "А" — приходит, по крайней мере, три корабля в порт "Южный", — сказал Кистион на заседании правительства в среду.

По его словам, украинская сторона технически готова к приему угля.

Глава украинской компании "Центрэнерго" Олег Козенко ранее заявил о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources. Он предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля.

США 22 августа отправили в Украину первую партию угля в рамках этого соглашения.