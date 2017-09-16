Службы финрасследований: смена вывески или новый прорыв?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко второй раз за неделю заявил о срочной необходимости создать Службу финансовых расследований. Такое заявление он сделал на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса.

При этом президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, который присутствовал на встрече с Порошенко, на своей странице в Facebook написал, что глава государства говорил о новом законопроекте, а не о том, который был разработан Министерством финансов.

Поручение готовить законопроект было сделано председателю парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной. Законопроект должен быть принят до конца года, а запустить службу планируется со второго квартала 2018 года, одновременно отменив право других силовиков проверять бизнес.

Необходимость создания Службы финансовых расследований прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

Вы выступаете за или против создания Службы финансовых расследований?

— Я наверное выражу мнение большинства представителей украинского бизнеса. Может быть это слишком смело, но достаточно объективно. Эта объективность заключается в том, что все понимают, что сегодняшняя структура под названием налоговая милиция как бы не выполняет тех функций, которые должна выполнять. Об этом свидетельствуют и те же схемы по обналичиванию, схемы по НДС и так далее. Которые существуют и с которыми государство выдумывает все новые схемы борьбы. То есть, сама служба, хотя именно она должна была бы решать эти проблемы, она не решает эти проблемы. Соответственно, все озабочены тем, как найти ту конфигурацию, которая позволила бы эффективно работать и выполнять функции. И все конечно же хватаются за службу финансовых расследований как за некий новый орган, который якобы справится с этими задачами.

Читайте также: Украинский рынок акций переживает состояние комы — Фурса

Сколько создавалось подобных новых структур?

— Дело в том, что в принципе все равно все понимают, что смена вывески сама по себе это не панацея, и необходимо закладывать какие-то совершенно новые основы деятельности этой структуры уже новой. Есть такие определенные опасения относительно того, что произойдет только смена вывески. Поэтому, наверное, эксперты, работая над законопроектом депутатским 4228, пытались заложить некие гарантии для бизнеса, которые позволили бы сделать эту службу более эффективной, и как бы максимально защитить её от каких-то коррупционных действий и защитить бизнес и саму службу от влияния коррупционных каких-то моментов. Тот законопроект имел свои недостатки, потому что в любом случае реализация норм закона возлагается потом на конкретных людей и насколько будут выполнять или не выполнять те или иные нормы закона зависит дальнейшее функционирование службы. И мы имеем сегодня примеры, когда даже нормы Налогового кодекса просто не выполняются. Поэтому испортить при практической реализации даже лучший закон, даже самый правильный, это не составляет особого труда и это бизнес понимает, и тоже высказывает определенные опасения по поводу того, как в дальнейшем эта служба будет работать, независимо от того, что сейчас в неё закладывается. Плюс та борьба, которая уже развернулась около правительственного законопроекта, подготовленного Минфином, и борьба за функции, за полномочия и за подчиненность, она тоже как бы указывает на то, что опасения бизнеса не беспочвенны и есть все основания считать, что в конечном итоге произойдет просто смена вывески. И эта служба, которая попытается на себя перетянуть максимальные полномочия, просто действительно станет, как многие говорят, монстром.

Кому она будет подконтрольна?

— В зависимости от того, кому она будет подконтрольна. И на сегодняшний день рассматривают два варианта: либо МВД, либо Минфин. С одной стороны, бизнес конечно за то, чтобы это входило в структуру Минфина, но опять же, очень много тоже возникает вопросов по поводу того, справится ли Минфин, насколько Минфин будет контролировать эту службу. Потому что в законопроекте все-таки это влияние тоже было ограниченным и в законопроект закладывалась идея о максимальной независимости этого органа и об ограничении влияния кого бы то ни было, в том числе министра финансов, на деятельность службы. Понятно, что в правительственном законопроекте этого все-таки нет. Поэтому есть два на сегодняшний день варианта о создании службы финансовых расследований. Я понимаю сейчас, что действительно идет речь о том, что якобы должен создаваться некий новый законопроект. Но я понимаю, что он будет основываться на тех законопроектах, которые на сегодняшний день уже есть и подготовлены. И я понимаю, что скорее всего, поскольку уже над одним работали депутаты комитета, то скорее всего все-таки за основу возьмут именно его.

Какие на сегодняшний день структуры могут проводить проверки у предпринимателей?

— Проводят правоохранительные органы. Понятие правоохранительных органов достаточно широкое. То есть, у нас на сегодняшний день есть аудиторская служба, это бывшая КРУ, которая проводит ревизии и использование денег госбюджета, или госпредприятий. У нас есть на сегодняшний день налоговая милиция, которая несмотря на все коллизии, казусы с принятием законов в конце прошлого года, все-таки сохранила свои полномочия и очень активно осуществляет проверки бизнеса. Бизнес жалуется на то, что в достаточно больших количествах просто проводятся облавы на бизнес и это же касается СБУ. То есть, если уже приходят, то заходя в здание уже проверяют всех. Не то что какие-то конкретные, точечные какие-то проверки, нет. Тогда это подвергаются проверке вообще все, кто там мимо пробегал. Поэтому на самом деле, плюс, конечно же, с участием, есть департамент МВД, который занимается экономическими преступлениями. И в принципе круг этих органов достаточно большой и каждый из них может в той или иной степени проверить бизнес или принять участие, просто возбудить уголовное дело, когда предприятие вообще чудом узнает, не имея никакого отношения к какой-то конкретной ситуации. Вдруг оказывается под этим следствием, следователи звонят, вызывают и так далее.

Вы почувствовали за последние годы какое-то послабление для бизнеса или улучшение условий работы?

— Я в последнее время занимаюсь активно темой блокировки налоговых накладных. То, что происходит вокруг этой процедуры, это очень является актуальным для бизнеса и на самом деле даже такая маленькая процедура, вроде бы которая касается администрирования НДС, поставила под угрозу существования и продолжения деятельности для многих предприятий. Конечно же, улучшения нет. Поэтому я думаю, что необходимо даже не законы здесь писать, необходимо действительно по существу качественно менять состав наших органов всех государственных, которые имеют отношение к регулированию деятельности бизнеса. Потому что на сегодняшний день фискальный подход, абсолютно непродуманные шаги, никто не просчитывает, как это повлияет на экономику, что будет с нашей экономикой. То есть акценты даже ставятся совсем не те. Они все негативно отражаются на бизнесе. Необходимо развивать экономику. Это должно быть приоритетом. То есть, это действительно должно стоять пунктом номер один. Но на самом деле, развитие экономики у нас почему-то только на словах пункт один, а на деле это оказывается самым последним пунктом. Экономикой никто не занимается и это самое страшное.

К слову, статистическая информация о наказании коррупционеров за 2017 год свидетельствует о среднем показателе и обобщенности данных. А правосудие станет честным, когда общество сбросится на очень высокие зарплаты судьям. Такое мнение в эфире "ГС" выразил юрист Анатолий Родзинский.