Украинский рынок акций переживает состояние комы - Фурса

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

СБУ подозревает депутата Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам. Шевченковский райсуд арестовал акции предприятия, которые находятся на счетах хранителя Dragon Capital.

Ситуацию с подозрением депутата Вячеслава Богуслаева прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж Dragon Capital Сергей Фурса.

Что думаете о подозрении?

— Мы не являемся держателями акций "Мотор Сич". Товарищ Богуслаев, наверное, с трудом понимает, что он говорит. Поэтому мы можем выступать хранителями каких-то акций. Я не могу говорить, является ли часть акций "Мотор Сич" на нашем хранении. Но это чисто формальная, техническая вещь, как в любом банке. Поэтому держателями акций мы точно не являемся.

То есть, вы просто управляете этими акциями?

— Мы не управляем акциями. Мы вообще не имеем к ним никакого касательства. Мы не можем управлять акциями, которые нам не принадлежат.

А хранители акций что делают?

— Хранители просто учитывают и показывают их. Они просто там лежат. Это как банковский счет. Вот вы когда ячейку даже в банке кладете, то никто ей не управляет. Они просто там лежат и вы просто как место, куда можно это положить.

А Dragon Capital являются хранителями акций "Мотор Сич"?

— Я не могу об этом сказать хотя бы потому, что я не знаю. И тут надо понимать, что какой-то процент акций всегда может быть на хранении, потому что акции обращаются на бирже. И это в общем-то какая-то часть может быть. Но то что мы не имеем касательства к контрольному пакету акций, это я вам точно могу сказать.

А эти обвинения, которые из СБУ звучат о незаконной продаже китайским инвесторам. Вы что-то знаете о самой сделке?

— Нет, о сделке я ничего не знаю, а незаконность продажи, в принципе, звучит абсурдно. Особенно с точки зрения того, какую роль тут может играть СБУ. То есть, не может быть незаконной продажи, это нонсенс.

А законная продажа в Украине может быть?

— Законность или незаконность никак не зависит от развития фондового рынка. То что единственное могут предъявить Богуслаеву, что продажа — если она состоялась, проходила без согласования АМКУ. Потому что любую долю любых компаний при продаже формально у вас утверждает еще АМКУ.

То есть, в данном случае любая сделка должна пройти при согласии АМКУ?

— Теоретически, да. Но, во-первых, здесь это формальность, потому что есть одна компания "Мотор Сич", её покупают и какая монополия? Больше это какой-то сложный разговор. А во-вторых, очень часто сделки происходят на оффшорах, соответственно, в украинской юрисдикции ничего не меняется, потому что кто имел оффшор, тот и владеет оффшором, а кто поменялся собственником этого офшора — кто же его знает. Поэтому тут даже АМКУ не имеет касательства.

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Почему эти претензии звучат именно из уст представителей СБУ?

— Это главный вопрос, которым многие задаются, какое СБУ вообще имеет отношение к экономике, потому что СБУ и вся её активность в экономической сфере, она крайне вредна для украинской экономики, именно поэтому давно уже настаивает и Минфин, и экономическое сообщество на введении службы финансовых расследований, которая бы забрала экономические полномочия у СБУ и прочих — полиции, прокуратуры и так далее. Почему здесь? Есть позитивная и негативная оценка сценария. Позитивная, это то что СБУ печется о безопасности Украины. "Мотор Сич" от части стратегическое предприятие и оно не хочет, чтобы если вдруг кто-то из Китая купил, чтобы это производство перенеслось в итоге в Китай. А есть негативный сценарий, который в Украине часто сбывается, это то что СБУ действует в чьих-то частных интересах, желая как-то получить контроль над самим предприятием.

Если сделка имела место и там действительно были нарушения, могут ли её отменить задним числом?

— Мне сложно сказать арестованы. В Украине вообще все возможно. Потому что нарушение единственное, которое возможно, это согласование или не согласование в АМКУ. Но если сделка проходила на уровне оффшоров, то АМКУ тут вряд ли сможет как-то доказать, что есть вообще его участие какое-то в этом.

Если акции арестованы, что это по факту означает?

— Только то, что они не могут поменять собственника. Больше ничего.

Что вообще сейчас на рынке акций в Украине? Насколько оживленно он работает?

— Он скорее мертв, чем жив. Он пребывает в коме. Большая часть инвесторов ушла с украинского рынка акций еще в 2011 году, поэтому с тех пор тут такое болото.

К слову, украинские банки повышают ставки по валютным депозитам. Причем тенденция к стремительному повышению ставок, говорят эксперты, стала заметной в конце августа. Однако положив валюту на депозит, украинцы рискуют потерять на курсе. Такое мнение в эфире Голоса Столицы выразил Василий Горбаль.