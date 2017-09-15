Создание службы финансовых расследований: мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Парламентарии будут обязаны разработать законопроект создании Службы финансовых расследований, проголосовать его и запустить службу со второй половины 2018 года.

Юрий Луценко изучит вопрос создания "горячей линии" в прокуратуре по вопросам прекращения давления на бизнес, а все обращения будут передавать в Администрацию президента.

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Президент сказал, что Генеральная прокуратура может собирать информацию о силовом давлении на бизнес со стороны всех без исключения органов и ведомств: налоговой, Нацполиции, антикоррупционных органов и СБУ.

Перспективу работы Службы финансовых расследований прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Андрей Вигиринский.

Служба финансовых расследований сможет решить вопрос с давлением на бизнес?

— Вопрос интересный, потому что мы пока говорим только о названии, как Службе финансовых расследований. Обычно, содержание — самое интересное в любом правоохранительном органе. Если Служба финансовых расследований объединит в себе полномочия по расследованию и проведению дознания по всем экономическим преступлениям, которые на сегодня расследуются несколькими правоохранительными органами, как минимум, будет четкое понимание того, кто имеет право прийти к бизнесмену, предпринимателю и задать те или иные вопросы. Если вопрос касается маски-шоу и обысков, тут немного некорректно говорить о том, что в каждом случае это давление на бизнес. Есть порядок проведения следственных действий. Есть порядок физической поддержки при проведении следственных действий, того же обыска, во время которого следователя могут не допускать в помещение, либо препятствовать проведению следственных действий, либо применять по отношению к нему физическую силу, либо есть угроза. В таком случае используется физподдержка. То что наши правоохранители часто злоупотребляют возможностью физподдержки, это факт. Это мы видим с вами, но не каждые следственные действия стоит рассматривать с точки зрения давления на бизнес. Допустим, есть предприятие, которое захвачено рейдерским путем. И условно говоря, приходит ряд правоохранителей, в том числе спецподразделения, которые обеспечивают физическую защиту и проводят в нем следственные действия, допустим, тот же обыск. На основании решения суда. Можно это рассматривать как давление на бизнес? Наверное, можно с одной стороны. С другой стороны, это проведение следственных действий. Поэтому я думаю, что после вчерашнего совещания это будет абсолютно неправильно, если прекратятся до конца года следственные действия, которые связаны с похищением правоохранителей, сотрудников бизнес-структур либо предпринимателей. Этого быть не может. В принципе, президент и не может давать такие указания, потому что это противоречит принципу независимости правоохранительных органов. Если мы берем теоретическую часть, в которой они все действуют согласно закону и не выполняют никакие, условно говоря, политические или экономические заказы, или лоббируют чьи-то интересы. Этого быть не может.

Подобные проверки как могут влиять на бизнес-климат и экономику страны в целом?

— Опять же, если следственные действия обоснованы и проводятся на основании закона, то есть основания для получения решения суда. В последующем оно не блокирует работу предприятия. То есть, документы не изымаются в оригинале, либо из сервера не изымаются, либо компьютерная техника. И это позволяет предприятию работать в полной мере без блокировки его обычной финансовой деятельности и это воспринимается нормально. Если же вследствие проведения таких действий замораживается работа или прекращается хозяйственно-финансовая деятельность, то наверное можно говорить о том, что на репутацию нашей страны, как и на репутацию госаппарата, который должен обеспечивать законность, в мире это влияет отрицательно. Поэтому тут, опять же, зависимо от ситуации, в зависимости от того, как действуют правоохранители. В зависимости от того, насколько быстро они это проводят, скажем так, просили ли они эту информацию, которую пытаются найти во время следственных действий, до этого письменным путем, письменным требованием. Это нормальный, демократический путь. Тут же как раз разговор идет о том, что сотрудничество было между бизнесом и правоохранителями. Если уж кто-то из бизнесменов теоретически где-то задействован в схеме, которая является преступной, и у правоохранителей есть желание изучить документы, он же может обратиться к предприятию письменно. Без проведения физических действий, либо блокировки его работы. Не всегда так происходит, к сожалению, и это отнюдь не красит нашу страну в глазах инвесторов, в которых мы сейчас, хотим мы это признавать или нет, нуждаемся более чем в чем-либо другом.

Что с инвестициями в Украину? Сколько их уже привлечено в этом году?

— По-моему, согласно последнему инвестиционному отчету, который размещает у себя ежемесячно НБУ, в течение этого года прямых инвестиций общая совокупность около 800 миллионов. Если брать статистику прошлого года, то этих инвестиций было около четырех миллиардов. Из них большая часть, более 70% это была докапитализация банков. То есть мы понимаем то, что в этом году прямых инвестиций в страну придет в разы меньше, чем в прошлом году. Более того, вчера появилось сообщение о том, что НБУ ожидает отток дивидендов, грубо говоря, это выплата доходов с инвестиций иностранным инвесторам, в районе около 1,5 миллиардов долларов до конца года. Поэтому вполне возможно, что финансовый счет инвестиций и репатриаций дивидендов, они в принципе сравняются. Поэтому с инвестициями у нас сейчас очень грустная ситуация, потому что они в целом не выравнивают платежный баланс. Вернее тот дисбаланс, который существует в товарной структуре экспорта и импорта. Но может быть президент и премьер говорили, что будет день дерегуляции. Помимо дерегуляции будет день, во время которого будет приниматься в ВРУ закон о приватизации, и о концессии, который как раз вроде как бы по планам правительства, власти и ВРУ, должны стимулировать приток инвестиций в экономику Украины. Но мы проектов пока не видели и их судьба в ВРУ сомнительна.

К слову, статистическая информация о наказании коррупционеров за 2017 год свидетельствует о среднем показателе и обобщенности данных. А правосудие станет честным, когда общество сбросится на очень высокие зарплаты судьям. Такое мнение в эфире "ГС" выразил юрист Анатолий Родзинский.