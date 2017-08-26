Депутаты наводнили Раду законодательным спамом - Солонтай

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

За месяц каникул народные депутаты зарегистрировали более 128 законопроектов. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook.

В частности, нардепы зарегистрировали законопроекты, касающиеся внесения изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности, ответственности за незаконное пересечение госграницы, процедуры увольнения и назначения омбудсмена и относительно права врача на отказ от аборта из-за соображений совести.

Законотворчество депутатов на каникулах прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви скажете з приводу законотворчої активності депутатів на канікулах?

— Помічники просто не одразу всі вийшли у відпустки. Частина помічників на місті, на роботі, їздили у відпустку червень-липень, тому помічники продовжують працювати в робочому режимі. Звичайно, узгоджують зі своїми нардепами їхні підписи, але загалом узгоджують законопроекти, які були за цей час і виконують їхні доручення, які дали нардепи їм, коли самі поїхали, в основному, на відпочинок. Тому в більшості випадків законопроекти, що зареєстровані, не варто спокушатися, як то кажуть, тобто це не робота самих нардепів, це робота членів їхніх команд. Вони в жодному разі не думають, що ці законопроекти найближчим часом будуть розглядатись, а використовують це для того, щоб робити гарні заяви про те, що ми зареєстрували гарний законопроект або для того, щоб відзвітовуватись виборцям про те, що виступив автором такої-то кількості ініціатив чи такої-то кількості законопроектів, а потім використовують їх при поширенні їхніх агітаційних матеріалів. А з приводу ймовірності розгляду зареєстрованих законопроектів, тут все дуже сумно. Тому що у ВР такі борги і така велика незданність і нерозгляд попередніх законопроектів, що, в принципі, таку кількість законопроектів за такий малий період вже прозвали експерти законодавчим спамом.

Чому не будуть розглядатись, на вашу думку?

— Тому що наступний період, політичний сезон, який відкриється четвертого вересня, буде мати в собі лише вісім пленарних тижнів. Причому коли ми говоримо вісім пленарних тижнів, ми ж розуміємо, що це не в понеділок в дев'ять ранку депутати зайшли до сесійної зали і вийшли в п'ятницю о 19 годині. Це лише кілька днів розгляду. Тобто це вівторок, четвер, інколи середа, п'ятниця. Тобто ВР матиме лише вісім тижнів по кілька днів, коли буде голосуватись. А вже зараз в боргах ВР знаходиться пенсійна реформа, медична реформа, цілий ряд реформ, пов'язаних з кримінальним процесом, продовжується напрацювання законопроектів у сфері війська, які невідкладні, є цілий ряд невідкладних урядових законопроектів і сюди ж, на осінню сесію додаються бюджет, зміни до податкового законодавства, які традиційно супроводжуватимуть зміни до бюджету, зміни до Бюджетного кодексу, виконання вимог меморандуму з МВФ та угоди про асоціацію з ЄС і вже того всього, що я сказав, уже не влазить, тобто уже все це не влазить. А додача до цього ще кількох законопроектів і обов'язково якісь ще будуть політичні події, призведуть до того, що навіть ті борги, які з минулих сесій, кричущі, навіть їх не встигнуть розглянути, а нові законопроекти і поготів.

Депутати самі збудували власний темп, до якого всі вже звикли?

— Депутати дуже мало мають пленарних тижнів, дуже багато мають відряджень в регіони, дуже багато мають днів в комітетах роботи, в яких вони реально не опрацьовують законопроекти, а, як правило, комітети мають слабку дисципліну і через те, що пленарні тижні мають замалу кількість робочих засідань. І ще одна причина чи через саму процедуру розгляду законопроектів. Їм вже неодноразово європейські парламентарі рекомендували: змініть процедуру розгляду, зробіть так, щоб скільки в залі є нардепів, скільки пленарна зала могла б працювати. Не робіть взаємозалежності між прогульниками та працездатними депутатами. І зробіть поняття легкого проходження законопроектів через парламент, а також попередньої фільтрації законопроектів в комітетах. Тоді кожен законопроект буде розглянутий мінімум в комітетах і тоді по кожному законопроекті, який піде далі, не буде проблем проходження в сесійній залі. Або проходить, або не проходить.

На вашу думку, серед тих зареєстрованих законопроектів, взагалі немає достойних проектів або необхідних?

— В жодному разі я не мав таке на увазі. Навпаки, я хочу сказати, що законопроекти, які зараз йдуть про зняття депутатської недоторканності, це, наприклад, законопроекти, якби ВР розглянула їх пріорітетно і вирішила питання недоторканності, то суспільство хоча б частково повернулось довірою до цього парламенту, як до ВР, яка змогла вирішити проблему, яку попередні 20 років ВР не могла вирішити. І ми бачимо, в яке шоу перетворився розгляд питання недоторканності і так само по інших законопроектах. Тобто нардепи, як правило, реєструють потрібні і корисні законопроекти. Інколи, звичайно, вони смішні, інколи такі, які розбурхують суспільство і заставляють обговорювати. Останній такий законопроект був про виконання "Отче наш" на початку засідань, тобто молитись нардепам. Але у багатьох випадках, тобто більше половини випадків все ж таки законопроекти актуальні, на злободенні теми, дуже потрібні. І якби ВР їх розглядала і реалізовувала, а потім би здійснювала парламентський контроль за виконанням, то наше життя реально стало б кращим.

Читайте также: — Корнейчук: в новом политсезоне важно отделить политиков и народ

Які теми будуть головними? Навколо чого розгортатимуться дискусії?

— Ще до цього всього додайте питання освіти, додайте питання тарифів, об'єднається одним знаменником бюджет, тому що коли будуть обговорювати питання медичної реформи, ставитимуть питання, так яка ж сума в бюджеті на фінансування медичної реформи? Коли влізуть питання пенсійної реформи, стоятиме питання, так яка ж сума все таки виділяється на те, щоб збільшити пенсії нашим пенсіонерам в умовах того, що в Пенсійному фонді дефіцит і дірка. Коли розглядатимуть питання владо-військової реформи, стоятиме питання окладів і оплати праці військовослужбовців. Коли зачіпатимуть питання судів, знову стоятимуть питання судової реформи в такому вигляді, в якому вона зараз йде і тому всі ці питання впруться в бюджетне питання. Пройде осінь зовсім інакше, ніж проходило літо, ніж проходила реформа та розглядали трохи відірвано від грошей, хоча навіть тоді, знову ж таки, весною, навіть влітку поправляли бюджет, вносились зміни до державного бюджету, а тепер дискусія лише загостриться, тому що тягнути немає куди, вже пообіцяли цю пенсійну реформу. Тягнути нема куди з медичною реформою і також прем'єр анонсував експеримент — часткову освітню реформу, а все це коштує грошей. І тепер вся дискусія пройде навколо того, як розділити державний бюджет України.

Про повну політичну мобілізацію заявляв Михайло Саакашвілі. Що з цього вийде і які ще політичні сили намагатимуться заявити про себе цієї осені?

— Він має на увазі наступне. Він хоче, щоб в Україні відбулося таке збурення. Він хоче, щоб в Україні відбулося таке собі постання дострокової влади, яке завершилося б достроковими парламентськими виборами. Тобто ідея мобілізації на осінь — це фактично нанести удари вулицею по діючій владі, щоб в результаті влада погодилася на позачергові парламентські вибори. Мій прогноз, що це буде невдало, тому що не буде достатньої кількості політичних сил, яким ці парламентські вибори ці вибори найближчим часом необхідні. Більшість гравців все ж таки почала схилятись до думки, що до президентських виборів залишилося зовсім небагато і навіть опозиційні політичні сили, які хотіли раніше виборів, які хотіли раніше зміни влади, зараз все ж таки ставлять на наступну формулу зміни влади, що президентські вибори скоро. Що вони відбудуться вже за рік з хвостиком. Тобто у березні 2019 року, а це досить скоро. Тому, власне, цієї осінню, скоріше, почнеться президентська гонка без дострокових парламентських виборів. Це, власне, на таку технологію ставлять і опоненти влади. Тому і опоненти, і влада, самі будуть схилятись до варіанту, що попри вуличні акції, попри якісь протести, які можливі на осінь і навіть якщо це будуть широкомасштабні мітинги, їх наслідком мають стати не дострокові парламентські вибори, а, можливо, максимальна зміна ключових осіб в уряді або, можливо, прем'єра, але не більше.

Читайте также: Хозяйке на заметку. Семь главных интриг нового политсезона Украины

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.