Корнейчук: в новом политсезоне важно отделить политиков и народ

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Помешает ли "ракетный скандал" реализации "Большой сделки" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, при каких условиях Пётр Порошенко усидит в своём кресле и кому он может проиграть — об этом рассказал в интервью РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

В каком состоянии Украина подходит к новому политсезону (обычно считают его началом празднование Дня Независимости) — состоянии политическом, экономическом, психологическом?

— Давайте, сразу разделим политиков и украинцев. Для народа новый политсезон — это возвращение расходов на отопление, повышение цен на продукты питания, страх перед скачком курса доллара.

А для политиков — это сезон очередных интриг и борьбы за власть.

Основная повестка осени будет строиться вокруг нескольких ключевых вопросов.

Первый - принятие законов в рамках выполнения Минских договоренностей. Этот вопрос будут лоббировать американцы в случае успешной встречи "нормандской четверки" и продвижения "Большой сделки" Трампа-Путина.

Второй — попытка власти принять скандальные пенсионную, медицинскую и земельную реформы. И соответственно — активизация борьбы против этих законов со стороны Юлии Тимошенко.

Одна из интриг — покажет ли "зубы" президенту в Раде группа "ТАТС" (Тимошенко, Аваков, Турчинов, и Садовый – Ред.). Или, после атаки на (главу МВД – Ред.) Арсена Авакова "делом Трояна", можно говорить о ее развале.

Аналогично стоит проследить за дуэтом Гройсман-Яценюк, которые ведут свою игру против Порошенко.

Можно ли ожидать обострения политической ситуации внутри и вокруг Украины осенью?

— Все события вокруг и внутри Украины будут связаны с "Большой сделкой". Мы уже видели попытку раздуть скандал с некой поставкой украинских двигателей в КНДР через Россию. Это "вброс" со стороны американских демократов, чтобы помешать "сделке".

С другой стороны, сейчас есть позиция Вашингтона не шатать власть под Порошенко, пока он готов выполнять Минские соглашения. Поэтому ни о каких досрочных выборах в Раду осенью и весной говорить не стоит.

В то же время, если Порошенко попытается обмануть Трампа, то последует команда "фас" для "ТАТС".

О Донбассе. Вы не раз говорили о том, что "Большая сделка" между Трампом и Путиным состоялась, но говорили также и о том, что есть силы, желающие эту "сделку" сорвать. Как, на Ваш взгляд, могут развиваться события на востоке Украины в ближайшие месяцы?

— Мы должны понимать, что Трампу необходимо как можно скорее для американского общества показать "плоды" соглашения с Путиным. И в Украине, и в Сирии. И в первую очередь — прекращение огня, отвод армий и оружия, а также начало политического процесса (местных выборов и изменений в Конституцию).

Иначе Трампу придется начать отказываться от позиции поиска компромиссов с Москвой из-за угрозы сильнейшего давления внутри страны.

Поэтому — или в выполнении "Минска" идет быстрый прогресс, или о Соглашениях можно забыть. И в Донбассе опять начнется война.

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Все зависит от того, насколько Трамп-Путин будут действовать в одной команде.

Если все-таки удастся добиться начала реального процесса примирения в Донбассе, какие другие первоочередные задачи надо будет решать нынешней украинской власти?

— Главная задача Порошенко – выиграть (выборы – Ред.) в 2019 году. На это направлены все усилия власти. С одной стороны — это подачки в виде повышения зарплат и пенсий. С другой — постоянная борьба с Россией.

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Причем, даже если Порошенко заставят выполнять "Минск", то он сделает все, чтобы Донбасс не мог голосовать на выборах президента. Кроме того, выигрывать выборы Порошенко намерен именно на антироссийской теме.

Ну, и одна из ключевых задач Порошенко — это борьба против Тимошенко всеми доступными методами, поскольку только ей он может проиграть выборы.