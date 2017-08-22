Хозяйке на заметку. Все, что вам нужно знать о холере

РИА Новости Украина

Все, что вы хотели понять о холере, но не всегда получалось: такой пост на своей странице в Facebook опубликовала профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

скриншот Голубовская - Холера

Она отмечает, что холера из-за легкости инфицирования, склонности к тяжелому течению с высокой летальностью, возможности быстрого распространения в международных масштабах вошла в перечень событий, которые могут создавать чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, из-за чего она подлежит регуляции Международными медико-санитарными правилами.

"С древности основной очаг заболевания находится в бассейнах рек Ганг и Брахмапутра в Индии и Бангладеш. Однако с 1817 года наблюдается пандемическое распространение заболевания и на сегодня известно 7 таких пандемий, в период которых смертность составляла 43 — 48%, а общее количество погибших, по разным оценкам, достигает 100 млн. человек.

Именно страх распространения холеры стал основным толчком к созданию международных конвенций по защите от тяжёлых инфекций. Сам возбудитель был выделен в чистой культуре Робертом Кохом в 1851 году и представляет собой изогнутую подвижную палочку (вибрион), которая долго сохраняет жизнеспособность в воде, в продуктах питания, при низких температурах и морской воде сохраняется 2 недели и более (питается планктоном), в кишечнике речных и морских обитателей — несколько месяцев.

Седьмая пандемия холеры, которая длится по сей день, началась в 1961 году на о. Сулавеси (Индонезия). Как и любое другое инфекционное заболевание, особенно кишечное, рост холеры наблюдается в период стихийных бедствий, разрушения инфраструктуры и ограничения доступа к безопасной воде.

Крупнейшая вспышка заболевания наблюдалась после землетрясения на Гаити, когда за год (2010-2011) заболело свыше 211 тыс. человек, летальность составила 2%. Однако с апреля этого года в Йемене отмечается неконтролируемая вспышка холеры, которая унесла уже более 2000 жизней при полумиллионе заболевших граждан (2% населения).

В 1991-1996 году холера регистрировалась в 14 областях Украины и Севастополе, серьёзные эпидемии были в 1994 году (845 больных, летальность 2,6%), и 1995 году (548 случаев, летальность — 1,8%).

Какие имеются разновидности холерного вибриона?

Холеру у людей вызывают представители так называемой серологической группы О1: биовар cholera (классический холерный вибрион) и биовар El Tor. В этой серологической группе различают несколько разновидностей (серовары) — Огава, Инаба и Гикошима (существование последнего признаётся не всеми). Однако в начале 1993 года появились сообщения о случаях холеры в Юго-Восточной Азии, вызванных ранее неизвестной серологической группой — О139, которая распространилась далее на территорию Европы.

Все эти разновидности возбудителя являются причиной холеры в связи с возможностью продуцировать токсин — холероген, вызывающим сильную секрецию жидкости в просвет кишечника и, соответственно, обезвоживание.

Наряду с этим в природе существуют непатогенные и условно-патогенные холерные вибрионы, которые могут быть причиной развития холероподобной неэпидемической диареи; они не относятся к серогруппе О1. Доказана взаимная трансформация различных холерных вибрионов.

В бассейнах Чёрного и Азовского морей, Днепра периодически обнаруживают вибрионы El Tor — основной возбудитель заболевания последние десятилетия. Как сообщалось, в этом году в р. Ингул (Николаев) в начале августа выделили холерный вибрион О1 биовар El Tor серовар Огава, в связи с чем были запрещены купание и ловля рыбы в акваториях рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугском лимане, а также торговля рыбой.

Почему холера так опасна для человека и кто в природе ею болеет?

Холера опасна прежде всего тем, что способна быстро вызвать тяжелое, смертельное обезвоживание. Восприимчивость достигает 100%. При этом заболевание протекает с абсолютно нормальной температурой тела (тот фактор, который обусловливает позднее обращение больных).

Более того, как правило, отсутствуют боли в животе и патологические примеси в стуле; в течение суток объём испражненией при тяжелом течении может достигать 10 литров и более. При выраженном обезвоживании развивается шок, человек внешне "стареет" на несколько лет, кожа сухая, сморщенная, голос сиплый вплоть до его исчезновения (афония), температура падает ниже 36 градусов.

При отсутствии лечения далее развивается почечная и полиорганная недостаточность, что и является причиной смерти. Болеет холерой только человек, он же является носителем возбудителя. Характерна летне-осенняя сезонность.

Какое лечение и профилактика холеры?

Во время вспышки холеры ключевая роль отводится быстрому доступу к лечению, а именно — восполнение жидкости, как при любой кишечной инфекции (см. заметку о диарее путешественников).

Массовое применение антибиотиков не рекомендуется, так как оно не оказывает подтвержденного воздействия на распространение холеры и способствует повышению устойчивости к противомикробным препаратам.

Для профилактики используют оральные вакцины в регионах, где холера является эндемичной (характерной для данного региона).

Холера закрепилась в памяти людей устойчивыми выражениями-ругательствами в самом широком смысле. Холерой называют язвительного, жёлчного человека (от др.-греч. χολή "желчь" и ῥέω "течь"). В польском языке "cholera" — один из самых распространенных способов выказать недовольство, как русское "блин"; крайнюю степень возмущения выражают фразой "cholera jasna!" (буквально – ясная холера). У нас, наоборот, "холера его знает" — что-то раздраженно-непонятное… Поэтому желаю всем поменьше всякой разной холеры в нашей жизни…”, — написала Голубовская.