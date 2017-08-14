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    В Николаеве в реке Ингул обнаружили холеру

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    Николаевскому городскому совету запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.
    Река Ингул в Николаеве
    wikipedia

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина.  В Николаеве в районе пешеходного Ингульского моста (Центральный район) выявили холерный вибрион. Как сообщила пресс-служба Николаевской ОГА со ссылкой на ГУ "Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины", Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa выявлен в пробах воды в р. Ингул от 7 августа.

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    "Культура подтверждена Одесским противочумным институтом им. И. Мечникова. Пока не зафиксировано ни одного случая заболевания среди населения", — подчеркнули в ОГА.

    По данному факту в Николаевской облгосадминистрации состоялось экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

    Комиссия рекомендовала Николаевскому городскому совету запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

    В сообщении отмечается, что Николаевская областная инфекционная больница полностью укомплектована необходимыми медикаментами на случай распространения болезни, проработана возможность развертывания полевого госпиталя на случай массового заболевания, все областные и городские службы переведены в состояние повышенной готовности.

    Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксирован новый случай ботулизма. В этот раз после употребления вяленой плотвы пострадал 24-летний мужчина.

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