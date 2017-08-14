В Николаеве в реке Ингул обнаружили холеру

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве в районе пешеходного Ингульского моста (Центральный район) выявили холерный вибрион. Как сообщила пресс-служба Николаевской ОГА со ссылкой на ГУ "Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины", Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa выявлен в пробах воды в р. Ингул от 7 августа.

"Культура подтверждена Одесским противочумным институтом им. И. Мечникова. Пока не зафиксировано ни одного случая заболевания среди населения", — подчеркнули в ОГА.

По данному факту в Николаевской облгосадминистрации состоялось экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия рекомендовала Николаевскому городскому совету запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

В сообщении отмечается, что Николаевская областная инфекционная больница полностью укомплектована необходимыми медикаментами на случай распространения болезни, проработана возможность развертывания полевого госпиталя на случай массового заболевания, все областные и городские службы переведены в состояние повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксирован новый случай ботулизма. В этот раз после употребления вяленой плотвы пострадал 24-летний мужчина.